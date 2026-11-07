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Mata Hari-botrány a világ legnagyobb csipgyártójánál: kínai kémmel lehetett viszonya a vezérigazgatónak – már a Kongresszus is kíváncsi a magánéletére, nemzetbiztonsági balhé lett a románcból

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Kényes kérdésekre kellene válaszolnia Jensen Huangnak az amerikai kongresszusban, ha elfogadja a republikánus képviselők meghívását. A képviselők nagyon kíváncsiak arra, hogy mi a kapcsolat a kínai hírszerzés, egy szingapúri üzletasszony és az Nvidia vezérigazgatója között.
Nemes Tamás
2026.11.07, 11:56
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Az amerikai-kínai technológiai verseny egyik legérzékenyebb pontján robbant ki a botrány, amelyben a világ legnagyobb csipgyártójának vezetője is érintett lehet. Az amerikai hatóságok szerint egy kínai hírszerző szolgálat megpróbálhatta felhasználni a személyes kapcsolatot arra, hogy közelebb férkőzzön az Nvidia első emberéhez.

Nvidia Jensen Huang
Jensen Huang Nvidia-vezérnek egy olyan üzletasszonyhoz lehetett személyes kötődése, akit Washington szerint a kínai állambiztonsági minisztérium szervezhetett be / Fotó: AFP

November 18-án zárt ajtók mögött hallgatná meg Jensen Huangot, az Nvidia vezérigazgatóját három republikánus képviselő. John Moolenaar, Brian Mast és Rick Crawford arra kér választ a technológiai óriás vezetőjétől, milyen kapcsolatban állt Alice Huanggal, és milyen intézkedésekkel védi a vállalat az amerikai technológiát a külföldi hírszerző szolgálatoktól.

Kémbotrány az Nvidia élén

A Financial Times értesülése szerint az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy Alice Huangot a kínai állambiztonsági minisztérium szervezhette be. A szingapúri Megaspeednél vezető pozíciót betöltő üzletasszony állítólag romantikus kapcsolatba került az Nvidia vezérével. Az amerikai hatóságok szerint a nő kifejezetten azért közeledhetett hozzá, hogy információkat szerezzen a világ egyik legfontosabb félvezetőgyártójának vezetéséről.

A lap egy olyan feljegyzésre hivatkozik, amely az amerikai szolgálatok értékeléseit tartalmazza. A dokumentumot Donald Trump és Hszi Csin-ping májusi találkozója előtt egy szűk vezetői körnek is eljuttatták. A gyanúkról az amerikai elnök is tájékoztatást kapott.

Alice Huang munkahelye, a Megaspeed informatikai infrastruktúrával foglalkozik, és Nvidia-processzorokat is használ. Az amerikai hatóságok már korábban is figyelték a céget, mert felmerült a gyanú, hogy az exportkorlátozások alá eső fejlett csipek egy része rajta keresztül juthatott el Kínába. Az ilyen processzorok nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia modelljeinek betanításához.

Az Nvidia visszautasította a Megaspeedhez kapcsolódó illegális csipkereskedelem vádját, és a vállalat közölte, hogy az állításokat kivizsgálták, de nem találták megalapozottnak. 

Jensen Huang üzleti találkozói pedig a vezérigazgatói munka természetes részét jelentik: a cégvezető évente több ezer partnercéges vezetővel egyeztet.

A kongresszusi meghallgatás azért is különösen kényes, mert az Nvidia az amerikai-kínai technológiai versengés egyik legfontosabb szereplője. Washington igyekszik megakadályozni, hogy a legfejlettebb amerikai processzorok kínai katonai vagy megfigyelési programokban jelenjenek meg. Huang ezzel szemben többször figyelmeztetett arra, hogy a túl szigorú exportkorlátozások az amerikai vállalatok versenyképességét ronthatják, miközben a kínai technológiai alternatívák fejlődését gyorsíthatják.

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A csipgyártó finanszírozza a vevőjét, a felhőszolgáltató befektet abba a vállalatba, amely nála vásárol számítási kapacitást. A mesterséges intelligencia körül kialakuló finanszírozási háló egyszerre lehet egy technológiai forradalom gyorsítója és a következő nagy befektetői csalódás közvetítője. A döntő kérdés: érkezik-e elegendő fizető ügyfél a körön kívülről?

 

Mesterséges intelligencia

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