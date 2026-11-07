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Dél-Amerikában próbált szerencsét az OTP, de gyorsan meg is égette magát: néhány hónap alatt összeomlott a paraguayi bank

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A magyar bank dél-amerikai terjeszkedésének egyik befektetése váratlanul rossz fordulatot vett, miután a paraguayi hatóságok beavatkoztak egy helyi pénzintézet működésébe. Az OTP néhány hónappal korábban még további tőkével támogatta a vállalkozást.
Nemes Tamás
2026.11.07, 19:36
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Néhány hónappal az újabb tőkeinjekció után összeomlott az a paraguayi pénzintézet, amelyben az OTP Bank jelentős összeget fektetett be. A magyar pénzintézet összesen 47 millió dollárt helyezett el a gyorsan növekvő dél-amerikai digitális bank anyavállalatában, de a részesedése nem biztosított számára beleszólást a működésbe.

OTP
Egy gyorsan növekvő digitális bankban látott üzleti lehetőséget az OTP, ám a dél-amerikai befektetés rövid idő alatt súlyos problémába ütközött / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OTP 2025-ben 30 millió dollárt fektetett be az Ueno Bank anyavállalatába, majd idén júniusban újabb 17 millió dollárral növelte kitettségét. 

A két tranzakcióval a magyar pénzintézet részesedése valamivel 10 százalék alá emelkedett a gyorsan terjeszkedő paraguayi digitális bankban.

A befektetés időzítése különösen szerencsétlennek bizonyult. A paraguayi jegybank november 3-án hajnalban jelentette be, hogy hatósági rendezési eljárást indít az Ueno Bank ellen. A beavatkozás előzménye, hogy a pénzügyi kimutatások felülvizsgálatakor kiderült: a pénzintézet tőkemegfelelési mutatója az előírt minimum felét sem érte el.

A következmények azonnal jelentkeztek. Leálltak az átutalások és a bankkártyás szolgáltatások, az ügyfelek pedig készpénzt sem tudtak felvenni. Az októberi vállalati közlés szerint az Ueno több mint hárommillió ügyfelet szolgált ki, így a működés felfüggesztése rendkívül széles kört érintett.

Zátonyra futott az OTP dél-amerikai kalandja

Az OTP a Bloombergnek adott válaszában hangsúlyozta, hogy pénzügyi befektetőként vett részt a vállalkozásban. A 10 százalék alatti részesedés nem biztosított számára irányítási vagy menedzsmentjogokat, vagyis a magyar bank nem rendelkezett tényleges befolyással az Ueno működésére.

A pénzintézet szerint a 47 millió dolláros befektetés beleillik konzervatív kockázatvállalási politikájába. Az összeget saját tőkéjéhez és éves nyereségéhez mérten is csekélynek nevezte, hozzátéve, hogy figyelemmel kíséri a paraguayi fejleményeket.

Az OTP korábban kifejezetten biztatónak látta a dél-amerikai bank történetét. Bencsik László vezérigazgató-helyettes egy augusztusi befektetői konferenciahíváson az Ueno növekedését és fizetési rendszerét is méltatta. Úgy fogalmazott, hogy nagyon izgalmasnak tartják a vállalkozást, és minél többet tudnak meg róla, annál kedvezőbb a véleményük.

A paraguayi befektetés éles ellentétben áll az OTP eddigi nemzetközi terjeszkedésének eredményeivel. A magyar bank az elmúlt negyedszázadban 25 pénzintézetet vásárolt fel, elsősorban Kelet-Európában és a Balkánon. 2022-ben Üzbegisztánban is bankot szerzett, ezzel először lépett be a közép-ázsiai piacra.

A terjeszkedés azonban továbbra sem áll le: az OTP jelenleg a balti Luminor Bank felvásárlásához szükséges hatósági engedélyekre vár. 

A tranzakció a bank eddigi legnagyobb akvizíciója lehet. Az Ueno története ugyanakkor megmutatta, hogy a hagyományos felvásárlásoktól eltérő, kisebbségi pénzügyi befektetések is hordozhatnak jelentős kockázatokat.

Gajra ment az OTP befektetése, leállították az Ueno Bank működését

A paraguayi jegybank, a Banco Central del Paraguay november 3-án hajnalban közölte, hogy megindítja az Ueno Bank hatósági rendezési eljárását. A pórul járt bankban az OTP is részvényes.

 

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