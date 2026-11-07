Dél-Amerikában próbált szerencsét az OTP, de gyorsan meg is égette magát: néhány hónap alatt összeomlott a paraguayi bank

Néhány hónappal az újabb tőkeinjekció után összeomlott az a paraguayi pénzintézet, amelyben az OTP Bank jelentős összeget fektetett be. A magyar pénzintézet összesen 47 millió dollárt helyezett el a gyorsan növekvő dél-amerikai digitális bank anyavállalatában, de a részesedése nem biztosított számára beleszólást a működésbe.

Egy gyorsan növekvő digitális bankban látott üzleti lehetőséget az OTP, ám a dél-amerikai befektetés rövid idő alatt súlyos problémába ütközött / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OTP 2025-ben 30 millió dollárt fektetett be az Ueno Bank anyavállalatába, majd idén júniusban újabb 17 millió dollárral növelte kitettségét.

A két tranzakcióval a magyar pénzintézet részesedése valamivel 10 százalék alá emelkedett a gyorsan terjeszkedő paraguayi digitális bankban.

A befektetés időzítése különösen szerencsétlennek bizonyult. A paraguayi jegybank november 3-án hajnalban jelentette be, hogy hatósági rendezési eljárást indít az Ueno Bank ellen. A beavatkozás előzménye, hogy a pénzügyi kimutatások felülvizsgálatakor kiderült: a pénzintézet tőkemegfelelési mutatója az előírt minimum felét sem érte el.

A következmények azonnal jelentkeztek. Leálltak az átutalások és a bankkártyás szolgáltatások, az ügyfelek pedig készpénzt sem tudtak felvenni. Az októberi vállalati közlés szerint az Ueno több mint hárommillió ügyfelet szolgált ki, így a működés felfüggesztése rendkívül széles kört érintett.

Zátonyra futott az OTP dél-amerikai kalandja

Az OTP a Bloombergnek adott válaszában hangsúlyozta, hogy pénzügyi befektetőként vett részt a vállalkozásban. A 10 százalék alatti részesedés nem biztosított számára irányítási vagy menedzsmentjogokat, vagyis a magyar bank nem rendelkezett tényleges befolyással az Ueno működésére.

A pénzintézet szerint a 47 millió dolláros befektetés beleillik konzervatív kockázatvállalási politikájába. Az összeget saját tőkéjéhez és éves nyereségéhez mérten is csekélynek nevezte, hozzátéve, hogy figyelemmel kíséri a paraguayi fejleményeket.

Az OTP korábban kifejezetten biztatónak látta a dél-amerikai bank történetét. Bencsik László vezérigazgató-helyettes egy augusztusi befektetői konferenciahíváson az Ueno növekedését és fizetési rendszerét is méltatta. Úgy fogalmazott, hogy nagyon izgalmasnak tartják a vállalkozást, és minél többet tudnak meg róla, annál kedvezőbb a véleményük.