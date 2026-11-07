Dél-Amerikában próbált szerencsét az OTP, de gyorsan meg is égette magát: néhány hónap alatt összeomlott a paraguayi bank
Néhány hónappal az újabb tőkeinjekció után összeomlott az a paraguayi pénzintézet, amelyben az OTP Bank jelentős összeget fektetett be. A magyar pénzintézet összesen 47 millió dollárt helyezett el a gyorsan növekvő dél-amerikai digitális bank anyavállalatában, de a részesedése nem biztosított számára beleszólást a működésbe.
Az OTP 2025-ben 30 millió dollárt fektetett be az Ueno Bank anyavállalatába, majd idén júniusban újabb 17 millió dollárral növelte kitettségét.
A két tranzakcióval a magyar pénzintézet részesedése valamivel 10 százalék alá emelkedett a gyorsan terjeszkedő paraguayi digitális bankban.
A befektetés időzítése különösen szerencsétlennek bizonyult. A paraguayi jegybank november 3-án hajnalban jelentette be, hogy hatósági rendezési eljárást indít az Ueno Bank ellen. A beavatkozás előzménye, hogy a pénzügyi kimutatások felülvizsgálatakor kiderült: a pénzintézet tőkemegfelelési mutatója az előírt minimum felét sem érte el.
A következmények azonnal jelentkeztek. Leálltak az átutalások és a bankkártyás szolgáltatások, az ügyfelek pedig készpénzt sem tudtak felvenni. Az októberi vállalati közlés szerint az Ueno több mint hárommillió ügyfelet szolgált ki, így a működés felfüggesztése rendkívül széles kört érintett.
Zátonyra futott az OTP dél-amerikai kalandja
Az OTP a Bloombergnek adott válaszában hangsúlyozta, hogy pénzügyi befektetőként vett részt a vállalkozásban. A 10 százalék alatti részesedés nem biztosított számára irányítási vagy menedzsmentjogokat, vagyis a magyar bank nem rendelkezett tényleges befolyással az Ueno működésére.
A pénzintézet szerint a 47 millió dolláros befektetés beleillik konzervatív kockázatvállalási politikájába. Az összeget saját tőkéjéhez és éves nyereségéhez mérten is csekélynek nevezte, hozzátéve, hogy figyelemmel kíséri a paraguayi fejleményeket.
Az OTP korábban kifejezetten biztatónak látta a dél-amerikai bank történetét. Bencsik László vezérigazgató-helyettes egy augusztusi befektetői konferenciahíváson az Ueno növekedését és fizetési rendszerét is méltatta. Úgy fogalmazott, hogy nagyon izgalmasnak tartják a vállalkozást, és minél többet tudnak meg róla, annál kedvezőbb a véleményük.
A paraguayi befektetés éles ellentétben áll az OTP eddigi nemzetközi terjeszkedésének eredményeivel. A magyar bank az elmúlt negyedszázadban 25 pénzintézetet vásárolt fel, elsősorban Kelet-Európában és a Balkánon. 2022-ben Üzbegisztánban is bankot szerzett, ezzel először lépett be a közép-ázsiai piacra.
A terjeszkedés azonban továbbra sem áll le: az OTP jelenleg a balti Luminor Bank felvásárlásához szükséges hatósági engedélyekre vár.
A tranzakció a bank eddigi legnagyobb akvizíciója lehet. Az Ueno története ugyanakkor megmutatta, hogy a hagyományos felvásárlásoktól eltérő, kisebbségi pénzügyi befektetések is hordozhatnak jelentős kockázatokat.
Gajra ment az OTP befektetése, leállították az Ueno Bank működését
A paraguayi jegybank, a Banco Central del Paraguay november 3-án hajnalban közölte, hogy megindítja az Ueno Bank hatósági rendezési eljárását. A pórul járt bankban az OTP is részvényes.