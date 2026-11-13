Új korszak kezdődik a Partizánnál: elküldik a stáb negyedét, a főszerkesztő is lemond

Jelentős átalakításról döntött a Partizán vezetése: a szerkesztőség létszámát közel húsz fővel csökkentik, ami a jelenlegi stáb több mint negyedét érinti. Gulyás Márton szerint a kormányváltás után megváltozott médiakörnyezetben már más szervezeti felépítésre és kisebb csapatra van szükség.

Közel húsz dolgozójától válik meg a Partizán, noha a vezetés szerint a szervezet pénzügyi helyzete jelenleg stabil / Fotó: AFP

A Partizán 72 fős stábjából közel húsz munkatársat küldenek el, a leépítés az alkalmazottak 26 százalékát érinti. Gulyás Márton alapító és kuratóriumi elnök bejelentése szerint a változtatás a szervezet működésének átalakítását szolgálja, az év végén pedig Földiák Vince főszerkesztő is távozik a vezetői posztról.

Gulyás közleménye szerint a kormányváltás alapvetően megváltoztatta azt a médiakörnyezetet, amelyben a Partizán az elmúlt években működött. A médium eredetileg az általa NER-ként jellemzett politikai rendszer által kialakított nyilvánosságra adott válaszként jött létre. A választások után azonban új irányt jelöltek ki a szerkesztőség számára, ehhez pedig már nincs szükség a korábbi létszámra.

A leépítés nem pénzügyi kényszer miatt történik

– hangsúlyozta az alapító. Állítása szerint a Partizánnak jelenleg nincs pénzügyi problémája, ezért most hajtják végre a szükségesnek tartott átalakítást, és nem akkor, amikor már veszélybe kerülne a működés.

A médium bevételeinek közel 70 százaléka két forrásból származik: az szja egyszázalékos felajánlásaiból és mintegy hatezer rendszeres támogatótól. Az alapítvány idén 42 ezer felajánlótól összesen 576,9 millió forintot kapott az adó egy százalékából. Ezzel a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány a médiában a legtöbb ilyen támogatást gyűjtő szervezetté vált, megelőzve a Telexet.

Belső viták a Partizánban

A vezetői átalakítás hátterében Gulyás és Földiák Vince között kialakult, feloldhatatlannak bizonyuló nézetkülönbség áll. A nyár végén kinevezett főszerkesztő az év végével lemond, de nem hagyja el a Partizánt: újságíró-szerkesztőként folytatja a munkát. A távozó munkatársak feltételeiről a vezetőség a szakszervezettel is megállapodott. Gulyás szerint a szakszervezetnek sikerült a korábbinál kedvezőbb feltételeket kiharcolnia az érintettek számára.