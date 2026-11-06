Putyin ráteszi a kezét a dohányóriás orosz üzletére: négy gyár és a cigarettapiac 40 százaléka kerül állami ellenőrzés alá
Az orosz elnök csütörtöki rendelete alapján az államhoz kötődő AO Promislennije Aktivi holding irányítása alá kerülnek a Japan Tobacco International oroszországi érdekeltségei – írta az Euronews. Az intézkedés a vállalat szentpétervári, rosztovi, lipecki és leningrádi régióban működő gyárait érinti.
A Japan Tobacco International Oroszország legnagyobb cigarettagyártója, mintegy négyezer embert foglalkoztat az országban. Oroszországi kínálatában olyan nemzetközi márkák szerepelnek, mint
- a Winston,
- a Glamour,
- a Camel,
- az LD
- és a Sobranie,
- valamint helyi márkák, köztük a Pjotr I,
- a Russzkij Sztil
- és a Donszkoj Tabak.
A genfi központú Japan Tobacco International 1999-ben lépett be az orosz piacra, majd 2018-ban felvásárolta a helyi Donszkoj Tabak dohánygyártót. A vállalatcsoport egy 2025 novemberében frissített bemutatkozó anyaga szerint több mint húsz év alatt összesen 4,6 milliárd dollárt fektetett be oroszországi tevékenységébe.
Az Ukrajna ellen 2022-ben indított teljes körű orosz invázió után a társaság nem vonult ki az országból, de felfüggesztette az oroszországi termeléshez és marketinghez kapcsolódó új beruházásait.
Az állami beavatkozásra azután került sor, hogy az orosz hatóságok a múlt hónapban kémkedés vádjával őrizetbe vették a Hokkaido Shimbun japán lap újságíróját, Imai Jukit. Az orosz külügyminisztérium azzal vádolta Tokiót, hogy újságírókat használ hírszerzésre Oroszországban. Japán visszautasította a vádat.
Külföldi vállalatok sora került hasonló helyzetbe
Az Euronews szerint a Japan Tobacco International olyan vállalatokhoz csatlakozik, amelyek oroszországi eszközeit ugyanezzel a mechanizmussal állami irányítás alá vonták. A felsorolásban a Nestlé, az Auchan, a Leroy Merlin és a Metro is szerepel.
Moszkva a külső irányítás bevezetését a 2022-es invázió után elrendelt szankciókra adott válaszként mutatja be. Az Oroszország által „barátságtalannak” minősített államok vállalatait más korlátozások is sújtják: az osztalékfizetés korlátozása megnehezíti a nyereség kivitelét, az oroszországi érdekeltségek eladását pedig jelentős terhek drágítják.
Putyin október 1-jén arról beszélt, hogy a mechanizmus lehetővé teszi az esetleges külföldi orosz vagyonállamosításokra adott válaszlépések előkészítését is. Egyúttal nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy a korábbi tulajdonosok visszakapják az irányítást, ha javulnak a körülmények.
A külső irányítás során államhoz kötődő vezetőket neveznek ki a külföldi tulajdonú oroszországi érdekeltségek élére, a tulajdonos hozzájárulása és kártalanítása nélkül. A tényleges ellenőrzés így az orosz államhoz kerülhet akkor is, ha a névleges tulajdonos személye nem változik.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy új szintre lépett Oroszország és az Európai Unió gazdasági konfliktusa, miután Moszkva több európai vállalat oroszországi érdekeltségeit is ideiglenes kezelés alá vonta. Az orosz vezetés szerint erre az uniós országok ukrajnai háborúban vállalt szerepe miatt van szükség.