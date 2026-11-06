Putyin ráteszi a kezét a dohányóriás orosz üzletére: négy gyár és a cigarettapiac 40 százaléka kerül állami ellenőrzés alá

Az orosz elnök csütörtöki rendelete alapján az államhoz kötődő AO Promislennije Aktivi holding irányítása alá kerülnek a Japan Tobacco International oroszországi érdekeltségei – írta az Euronews. Az intézkedés a vállalat szentpétervári, rosztovi, lipecki és leningrádi régióban működő gyárait érinti.

Putyin ráteszi a kezét a dohányóriás orosz üzletére / Fotó: AFP

A Japan Tobacco International Oroszország legnagyobb cigarettagyártója, mintegy négyezer embert foglalkoztat az országban. Oroszországi kínálatában olyan nemzetközi márkák szerepelnek, mint

a Winston,

a Glamour,

a Camel,

az LD

és a Sobranie,

valamint helyi márkák, köztük a Pjotr I,

a Russzkij Sztil

és a Donszkoj Tabak.

A genfi központú Japan Tobacco International 1999-ben lépett be az orosz piacra, majd 2018-ban felvásárolta a helyi Donszkoj Tabak dohánygyártót. A vállalatcsoport egy 2025 novemberében frissített bemutatkozó anyaga szerint több mint húsz év alatt összesen 4,6 milliárd dollárt fektetett be oroszországi tevékenységébe.

Az Ukrajna ellen 2022-ben indított teljes körű orosz invázió után a társaság nem vonult ki az országból, de felfüggesztette az oroszországi termeléshez és marketinghez kapcsolódó új beruházásait.

Az állami beavatkozásra azután került sor, hogy az orosz hatóságok a múlt hónapban kémkedés vádjával őrizetbe vették a Hokkaido Shimbun japán lap újságíróját, Imai Jukit. Az orosz külügyminisztérium azzal vádolta Tokiót, hogy újságírókat használ hírszerzésre Oroszországban. Japán visszautasította a vádat.

Külföldi vállalatok sora került hasonló helyzetbe

Az Euronews szerint a Japan Tobacco International olyan vállalatokhoz csatlakozik, amelyek oroszországi eszközeit ugyanezzel a mechanizmussal állami irányítás alá vonták. A felsorolásban a Nestlé, az Auchan, a Leroy Merlin és a Metro is szerepel.

Moszkva a külső irányítás bevezetését a 2022-es invázió után elrendelt szankciókra adott válaszként mutatja be. Az Oroszország által „barátságtalannak” minősített államok vállalatait más korlátozások is sújtják: az osztalékfizetés korlátozása megnehezíti a nyereség kivitelét, az oroszországi érdekeltségek eladását pedig jelentős terhek drágítják.