Deviza
EUR/HUF364,56 -0,04% USD/HUF331,56 +0,2% GBP/HUF437,06 -0,04% CHF/HUF394,79 +0,12% PLN/HUF82,82 +0,04% RON/HUF68,19 0% CZK/HUF14,93 -0,09% EUR/HUF364,56 -0,04% USD/HUF331,56 +0,2% GBP/HUF437,06 -0,04% CHF/HUF394,79 +0,12% PLN/HUF82,82 +0,04% RON/HUF68,19 0% CZK/HUF14,93 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 907,54 +0,51% MTELEKOM3 010 +0,2% MOL4 928 -1,04% OTP41 850 +1,33% RICHTER13 700 +1,18% OPUS187 -2,6% ANY5 730 -0,52% AUTOWALLIS114,5 -2,14% WABERERS4 020 -1,47% BUMIX8 395,4 -0,88% CETOP4 942,23 +0,44% CETOP NTR3 193,75 +0,44% BUX146 907,54 +0,51% MTELEKOM3 010 +0,2% MOL4 928 -1,04% OTP41 850 +1,33% RICHTER13 700 +1,18% OPUS187 -2,6% ANY5 730 -0,52% AUTOWALLIS114,5 -2,14% WABERERS4 020 -1,47% BUMIX8 395,4 -0,88% CETOP4 942,23 +0,44% CETOP NTR3 193,75 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Váratlant húz az autógyártó óriás: az irodistákat és a minőségellenőröket kirúgná a Renault, de felvenne rengeteg szerelőt – ehhez még a szakszervezeteknek is lesz néhány szavuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A francia autógyártó a következő években a termelési kapacitásait igazítaná az elektromos modellek iránti kereslethez. A Renault terve a gyárakban új munkahelyeket teremtene, az irodai és támogató területeken viszont létszámcsökkentéssel járhat.
Nemes Tamás
2026.11.16, 17:27
Szóljon hozzá!

A Renault jelentős létszámátalakítást tervez franciaországi üzemeiben, ahol az elektromos autók iránti kereslet miatt új dolgozókat vesz fel. A gyártósorok bővítése mellett az irodai munkakörökben önkéntes távozásokkal akár ezer állást is megszüntethetnek.

Renault
Az elektromos autók térnyerése a Renault munkaerőigényét is átalakítja: a gyártásban több dolgozóra lesz szükség, más területeken viszont kevesebbre / Fotó: AFP

A Les Echos francia gazdasági napilap értesülései alapján a Renault 2028-ig 1650 új dolgozót venne fel franciaországi gyáraiba, hogy ki tudja szolgálni az elektromos autók iránti növekvő keresletet. A tervezett felvételek elsősorban a termelési igények változását tükrözik, miközben a vállalat más munkakörökben csökkentené a létszámot.

Az átszervezés keretében akár ezer irodai munkakör is megszűnhet, mégpedig önkéntes távozások révén. A leépítés a Renault teljes franciaországi ipari tevékenységét érinti, beleértve a minőség-ellenőrzést és az ellátási lánchoz kapcsolódó feladatokat. A szerelőszalagok mellett dolgozó munkások állása viszont nem kerül veszélybe a tervek szerint.

Árral szemben úszik a Renault

A lépés meglepő annak tekintetében, hogy más nagy európai autógyártók, mint például a Volkswagen, jelenleg jelentős leépítéseken és esetenként gyárbezárásokon is dolgoznak a költségcsökkentési terveik részeként, és általánosságában pesszimistán értékelik a szektor jövőjét, még az elektromos autók esetében is. Ezzel szemben a Renault más pályára állt.

A megszüntetni tervezett pozíciók a mintegy 15 ezer fős érintett állomány legfeljebb 7 százalékát tehetik ki. A vállalat tehát nem általános létszámleépítésre készül: a gyártásban bővítene, miközben az irodai és támogató területeken kevesebb alkalmazottal működne tovább. A változtatás mögött az elektromos autók gyártásának növekvő súlya és az ehhez igazodó munkaerőigény áll.

Az európai elektromosautó-piac élénkülése a Renault modelljeinek is kedvez. A benzinárak jelentősen emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen, ami a Reuters beszámolója szerint szintén hozzájárult az elektromos járművek iránti kereslet növekedéséhez. A francia gyártó egyik fontos modellje az elektromos R5, amelynek értékesítése is része a vállalat piaci lehetőségeinek.

A mostani elképzelések egy korábbi átalakítás folytatásának tekinthetők. A Renault tavaly júniusban jelentette be mérnöki részlegének átszervezését, amelynek célja a költségek és a fejlesztési idők csökkentése volt. A vállalat ezzel a kínai autógyártókkal szembeni versenyképességét is javítani akarta, mivel az ázsiai szereplők egyre komolyabb kihívást jelentenek az európai autóipar számára.

A mostani munkaerő-átalakítás azonban még nem eldöntött ügy. A Renault-nak meg kell állapodnia a szakszervezetekkel, az egyeztetések pedig a beszámoló szerint éppen csak elkezdődtek. A végleges feltételek így még változhatnak.

A vállalat emellett csaknem 500 ezer órás képzési programot is tervez. Az oktatás célja, hogy segítse az alkalmazottak átállását az új feladatokra, és felkészítse a Renault szervezetét az autóipar előtt álló változásokra. A program különösen fontos lehet azoknak, akiknek a jelenlegi munkaköre az átalakítás miatt módosul.

Ennyi volt, újabb autógyártó menekül a hadiiparba: rámegy a katonai drónokra a Renault – olcsó alkatrészekre cserélnék a drága technikát

A francia autógyártó olyan vállalatokkal működik együtt, mint a Thales és a Turgis Gaillard. A cél a katonai drónok áttervezése annak érdekében, hogy azokat jóval gyorsabban és olcsóbban lehessen sorozatban gyártani. A Renault is a hadiiparba menekül az autópiaci válság elől.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
739 cikk

 

Szóljon hozzá!
Renault
autógyártás
leépítés

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.