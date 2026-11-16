Váratlant húz az autógyártó óriás: az irodistákat és a minőségellenőröket kirúgná a Renault, de felvenne rengeteg szerelőt – ehhez még a szakszervezeteknek is lesz néhány szavuk

A Renault jelentős létszámátalakítást tervez franciaországi üzemeiben, ahol az elektromos autók iránti kereslet miatt új dolgozókat vesz fel. A gyártósorok bővítése mellett az irodai munkakörökben önkéntes távozásokkal akár ezer állást is megszüntethetnek.

Az elektromos autók térnyerése a Renault munkaerőigényét is átalakítja: a gyártásban több dolgozóra lesz szükség, más területeken viszont kevesebbre / Fotó: AFP

A Les Echos francia gazdasági napilap értesülései alapján a Renault 2028-ig 1650 új dolgozót venne fel franciaországi gyáraiba, hogy ki tudja szolgálni az elektromos autók iránti növekvő keresletet. A tervezett felvételek elsősorban a termelési igények változását tükrözik, miközben a vállalat más munkakörökben csökkentené a létszámot.

Az átszervezés keretében akár ezer irodai munkakör is megszűnhet, mégpedig önkéntes távozások révén. A leépítés a Renault teljes franciaországi ipari tevékenységét érinti, beleértve a minőség-ellenőrzést és az ellátási lánchoz kapcsolódó feladatokat. A szerelőszalagok mellett dolgozó munkások állása viszont nem kerül veszélybe a tervek szerint.

Árral szemben úszik a Renault

A lépés meglepő annak tekintetében, hogy más nagy európai autógyártók, mint például a Volkswagen, jelenleg jelentős leépítéseken és esetenként gyárbezárásokon is dolgoznak a költségcsökkentési terveik részeként, és általánosságában pesszimistán értékelik a szektor jövőjét, még az elektromos autók esetében is. Ezzel szemben a Renault más pályára állt.

A megszüntetni tervezett pozíciók a mintegy 15 ezer fős érintett állomány legfeljebb 7 százalékát tehetik ki. A vállalat tehát nem általános létszámleépítésre készül: a gyártásban bővítene, miközben az irodai és támogató területeken kevesebb alkalmazottal működne tovább. A változtatás mögött az elektromos autók gyártásának növekvő súlya és az ehhez igazodó munkaerőigény áll.

Az európai elektromosautó-piac élénkülése a Renault modelljeinek is kedvez. A benzinárak jelentősen emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen, ami a Reuters beszámolója szerint szintén hozzájárult az elektromos járművek iránti kereslet növekedéséhez. A francia gyártó egyik fontos modellje az elektromos R5, amelynek értékesítése is része a vállalat piaci lehetőségeinek.