Váratlant húz az autógyártó óriás: az irodistákat és a minőségellenőröket kirúgná a Renault, de felvenne rengeteg szerelőt – ehhez még a szakszervezeteknek is lesz néhány szavuk
A Renault jelentős létszámátalakítást tervez franciaországi üzemeiben, ahol az elektromos autók iránti kereslet miatt új dolgozókat vesz fel. A gyártósorok bővítése mellett az irodai munkakörökben önkéntes távozásokkal akár ezer állást is megszüntethetnek.
A Les Echos francia gazdasági napilap értesülései alapján a Renault 2028-ig 1650 új dolgozót venne fel franciaországi gyáraiba, hogy ki tudja szolgálni az elektromos autók iránti növekvő keresletet. A tervezett felvételek elsősorban a termelési igények változását tükrözik, miközben a vállalat más munkakörökben csökkentené a létszámot.
Az átszervezés keretében akár ezer irodai munkakör is megszűnhet, mégpedig önkéntes távozások révén. A leépítés a Renault teljes franciaországi ipari tevékenységét érinti, beleértve a minőség-ellenőrzést és az ellátási lánchoz kapcsolódó feladatokat. A szerelőszalagok mellett dolgozó munkások állása viszont nem kerül veszélybe a tervek szerint.
Árral szemben úszik a Renault
A lépés meglepő annak tekintetében, hogy más nagy európai autógyártók, mint például a Volkswagen, jelenleg jelentős leépítéseken és esetenként gyárbezárásokon is dolgoznak a költségcsökkentési terveik részeként, és általánosságában pesszimistán értékelik a szektor jövőjét, még az elektromos autók esetében is. Ezzel szemben a Renault más pályára állt.
A megszüntetni tervezett pozíciók a mintegy 15 ezer fős érintett állomány legfeljebb 7 százalékát tehetik ki. A vállalat tehát nem általános létszámleépítésre készül: a gyártásban bővítene, miközben az irodai és támogató területeken kevesebb alkalmazottal működne tovább. A változtatás mögött az elektromos autók gyártásának növekvő súlya és az ehhez igazodó munkaerőigény áll.
Az európai elektromosautó-piac élénkülése a Renault modelljeinek is kedvez. A benzinárak jelentősen emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen, ami a Reuters beszámolója szerint szintén hozzájárult az elektromos járművek iránti kereslet növekedéséhez. A francia gyártó egyik fontos modellje az elektromos R5, amelynek értékesítése is része a vállalat piaci lehetőségeinek.
A mostani elképzelések egy korábbi átalakítás folytatásának tekinthetők. A Renault tavaly júniusban jelentette be mérnöki részlegének átszervezését, amelynek célja a költségek és a fejlesztési idők csökkentése volt. A vállalat ezzel a kínai autógyártókkal szembeni versenyképességét is javítani akarta, mivel az ázsiai szereplők egyre komolyabb kihívást jelentenek az európai autóipar számára.
A mostani munkaerő-átalakítás azonban még nem eldöntött ügy. A Renault-nak meg kell állapodnia a szakszervezetekkel, az egyeztetések pedig a beszámoló szerint éppen csak elkezdődtek. A végleges feltételek így még változhatnak.
A vállalat emellett csaknem 500 ezer órás képzési programot is tervez. Az oktatás célja, hogy segítse az alkalmazottak átállását az új feladatokra, és felkészítse a Renault szervezetét az autóipar előtt álló változásokra. A program különösen fontos lehet azoknak, akiknek a jelenlegi munkaköre az átalakítás miatt módosul.
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