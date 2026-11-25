Már a kecskeméti Mercedes-gyárban is munkába álltak az ember alakú robotok: elképesztő eredményt hozott a kísérlet, új korszak kezdődhet az autóiparban
A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban is kipróbálták azokat a humanoid robotokat, amelyek mesterséges intelligencia segítségével már összetettebb gyártási feladatokat is képesek elvégezni. A Google DeepMind és az amerikai Apptronik fejlesztése a monoton, fizikailag megterhelő munkafolyamatok automatizálásában hozhat jelentős változást – írta az autopro.hu.
A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban az Apptronik Apollo 2 humanoid robotjai végeztek alkatrész-előkészítési feladatokat a Google DeepMind Gemini Robotics 2.5 mesterségesintelligencia-modelljével. A németországi sindelfingeni üzemben szintén kipróbálták a technológiát, amelyet kifejezetten működő autóipari környezetben teszteltek.
A robotoknak ömlesztve tárolt fém alkatrészeket kellett kiválogatniuk, majd a gyártósoron készülő járművek igényeinek megfelelő sorrendbe rendezniük. A gépek önállóan emelték ki az egyes darabokat a tárolókból, és a munkavégzés közben felmerülő eltérésekhez is alkalmazkodtak. Ha egy művelet nem a tervek szerint alakult, képesek voltak korrigálni a mozdulataikat.
A kísérlet során 96 százalékos sikerességi arányt értek el. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a humanoid robotok idővel átvehessék az ismétlődő, fizikailag megterhelő feladatok egy részét. Így a dolgozók több időt fordíthatnának a nagyobb szakértelmet igénylő munkákra.
Egyre összetettebb feladatokra képesek a robotok
A Gemini Robotics 2.5 modellt több mint 200 különböző feladattal tesztelték, az eszközhasználattól a sérülékeny tárgyak kezeléséig. A korábbi változathoz képest feladattól függően 30–100 százalékkal javult a sikerességi arány, a végrehajtás pedig 20–30 százalékkal gyorsult.
A biztonság területén is előrelépést értek el: az akadályok közelében végzett műveletek biztonságos teljesítése 33 százalékkal, az emberek közvetlen közelében végzett feladatoké pedig 43 százalékkal javult.
A robotok betanítását a Gemini 4 Argon modell is segíti, amely valós ipari környezetek digitális másolatain teszi lehetővé a feladatok gyakorlását. A szimulációk felgyorsíthatják az új műveletek elsajátítását, és mérsékelhetik a költséges fizikai tesztelések szükségességét.
A fejlesztés egy szélesebb ipari átalakulás része. A hagyományos robotok jellemzően előre meghatározott mozdulatokat ismételnek, az újabb rendszerek viszont már képesek felismerni a környezetük változásait, értelmezni a látottakat, és ennek megfelelően módosítani a működésüket.
A magyarországi ipari automatizálásban is egyre nagyobb jelentősége lehet ennek a képességnek.
A Teradyne Robotics magyarországi értékesítési vezetője, Enyedi Márta a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia olyan feladatok robotizálását is lehetővé teheti, amelyek korábban túl összetettnek bizonyultak. Ilyen például az ömlesztett alkatrészek felismerése és megfogása, a kamerás minőségellenőrzés vagy az összeszerelés.
A technológia elterjedését azonban a szakemberhiány is lassíthatja, különösen a kis- és középvállalkozásoknál, ahol sokszor nincs megfelelő mérnöki háttér az automatizálási fejlesztések megtervezéséhez és bevezetéséhez. A következő évek egyik fontos kérdése ezért az lesz, hogy a fejlettebb robotikai megoldások mennyire könnyen illeszthetők be a már működő gyártási folyamatokba.
A kecskeméti és a sindelfingeni teszt egyelőre kísérleti projekt. A 96 százalékos sikerességi arány mindenesetre azt jelzi, hogy a humanoid robotok már nem csupán látványos technológiai bemutatókon, hanem valódi ipari környezetben is képesek összetettebb feladatokat ellátni.
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