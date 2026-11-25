A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban is kipróbálták azokat a humanoid robotokat, amelyek mesterséges intelligencia segítségével már összetettebb gyártási feladatokat is képesek elvégezni. A Google DeepMind és az amerikai Apptronik fejlesztése a monoton, fizikailag megterhelő munkafolyamatok automatizálásában hozhat jelentős változást – írta az autopro.hu.

A gyárakban egyre több olyan munkafolyamat válhat automatizálhatóvá, amelyet korábban túl bonyolultnak tartottak a robotok számára / Fotó: Jenson

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban az Apptronik Apollo 2 humanoid robotjai végeztek alkatrész-előkészítési feladatokat a Google DeepMind Gemini Robotics 2.5 mesterségesintelligencia-modelljével. A németországi sindelfingeni üzemben szintén kipróbálták a technológiát, amelyet kifejezetten működő autóipari környezetben teszteltek.

A robotoknak ömlesztve tárolt fém alkatrészeket kellett kiválogatniuk, majd a gyártósoron készülő járművek igényeinek megfelelő sorrendbe rendezniük. A gépek önállóan emelték ki az egyes darabokat a tárolókból, és a munkavégzés közben felmerülő eltérésekhez is alkalmazkodtak. Ha egy művelet nem a tervek szerint alakult, képesek voltak korrigálni a mozdulataikat.

A kísérlet során 96 százalékos sikerességi arányt értek el. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a humanoid robotok idővel átvehessék az ismétlődő, fizikailag megterhelő feladatok egy részét. Így a dolgozók több időt fordíthatnának a nagyobb szakértelmet igénylő munkákra.

Egyre összetettebb feladatokra képesek a robotok

A Gemini Robotics 2.5 modellt több mint 200 különböző feladattal tesztelték, az eszközhasználattól a sérülékeny tárgyak kezeléséig. A korábbi változathoz képest feladattól függően 30–100 százalékkal javult a sikerességi arány, a végrehajtás pedig 20–30 százalékkal gyorsult.

A biztonság területén is előrelépést értek el: az akadályok közelében végzett műveletek biztonságos teljesítése 33 százalékkal, az emberek közvetlen közelében végzett feladatoké pedig 43 százalékkal javult.

A robotok betanítását a Gemini 4 Argon modell is segíti, amely valós ipari környezetek digitális másolatain teszi lehetővé a feladatok gyakorlását. A szimulációk felgyorsíthatják az új műveletek elsajátítását, és mérsékelhetik a költséges fizikai tesztelések szükségességét.