Újabb áldozatokat kér a munkavállalóktól a német Schaeffler, amely a leépítési program mellett két évre szóló önkéntes bércsökkentést is bevezetne. A dolgozói képviseletek azonban csak akkor hajlandók tárgyalni a fizetések mérsékléséről, ha a vállalat vezetése hosszú távú tervet mutat be a németországi telephelyek megőrzésére és fejlesztésére.

Két évre szóló bérengedményt kér a Schaeffler vezetése, amely a dolgozók és a felső vezetők fizetéséből egyaránt lefaragna / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb fronton ütköznek a Schaeffler vezetése és a munkavállalók érdekei: a német autóipari és ipari beszállító igazgatósága azt szeretné, ha a dolgozók két éven keresztül önként lemondanának fizetésük egy részéről. A tervezett intézkedés a felső vezetőket és a kollektív szerződés hatálya alá nem tartozó alkalmazottakat is érintené.

A munkavállalói képviseletek viszont feltételeket szabnak: hosszú távú jövőképet, beruházási garanciákat és konkrét termékfejlesztési terveket követelnek a németországi telephelyek számára.

A Handelsblatt értesülései szerint a vállalat vezetése már a november elején bejelentett leépítési program előtt ismertette a bércsökkentési elképzeléseket az üzemi gazdasági bizottsággal. A számítások alapján például 100 millió eurós megtakarítást érhetne el a cég, és cserébe akár további ezer munkahely megszüntetését is elkerülhetné.

A dolgozói képviseletek azonban nem fogadják el, hogy a fizetésekből származó megtakarítás a leépítések költségeit fedezze. Egy munkavállalói képviselő szerint ez nem tekinthető szolidaritási hozzájárulásnak. Klaus Rosenfeld vezérigazgató a negyedik negyedévben mintegy 480 millió eurót különített el az átalakítási programra. A Handelsblattnak azt mondta, egyszerre foglalkoznak a létszámmal és az egy alkalmazottra jutó személyi költségekkel.

A bérengedmény mértéke a vezetői szintektől függene. Az igazgatóság tagjai két éven át fizetésük tíz százalékáról mondanának le, a vállalat pedig a két legmagasabb vezetői szinten dolgozókat is önkéntes bércsökkentésre kérte. A kollektív szerződés hatálya alá nem tartozó alkalmazottak esetében öt százalékos mérsékléssel számolnak. A csökkentés az alapfizetést érintené, nem a teljes javadalmazást: az igazgatóság tagjainak előző üzleti évre jutó teljes díjazása valamivel meghaladta a 24 millió eurót, ebből hétmillió eurót tett ki az alapfizetés.