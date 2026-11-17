Pisztolyt tartanak a munkavállalók fejéhez a Magyarországon is jelenlévő autóipari multinál: vagy elfogadják a fizetéscsökkentést, vagy mehetnek amerre akarnak
Újabb áldozatokat kér a munkavállalóktól a német Schaeffler, amely a leépítési program mellett két évre szóló önkéntes bércsökkentést is bevezetne. A dolgozói képviseletek azonban csak akkor hajlandók tárgyalni a fizetések mérsékléséről, ha a vállalat vezetése hosszú távú tervet mutat be a németországi telephelyek megőrzésére és fejlesztésére.
Újabb fronton ütköznek a Schaeffler vezetése és a munkavállalók érdekei: a német autóipari és ipari beszállító igazgatósága azt szeretné, ha a dolgozók két éven keresztül önként lemondanának fizetésük egy részéről. A tervezett intézkedés a felső vezetőket és a kollektív szerződés hatálya alá nem tartozó alkalmazottakat is érintené.
A munkavállalói képviseletek viszont feltételeket szabnak: hosszú távú jövőképet, beruházási garanciákat és konkrét termékfejlesztési terveket követelnek a németországi telephelyek számára.
A Handelsblatt értesülései szerint a vállalat vezetése már a november elején bejelentett leépítési program előtt ismertette a bércsökkentési elképzeléseket az üzemi gazdasági bizottsággal. A számítások alapján például 100 millió eurós megtakarítást érhetne el a cég, és cserébe akár további ezer munkahely megszüntetését is elkerülhetné.
A dolgozói képviseletek azonban nem fogadják el, hogy a fizetésekből származó megtakarítás a leépítések költségeit fedezze. Egy munkavállalói képviselő szerint ez nem tekinthető szolidaritási hozzájárulásnak. Klaus Rosenfeld vezérigazgató a negyedik negyedévben mintegy 480 millió eurót különített el az átalakítási programra. A Handelsblattnak azt mondta, egyszerre foglalkoznak a létszámmal és az egy alkalmazottra jutó személyi költségekkel.
A bérengedmény mértéke a vezetői szintektől függene. Az igazgatóság tagjai két éven át fizetésük tíz százalékáról mondanának le, a vállalat pedig a két legmagasabb vezetői szinten dolgozókat is önkéntes bércsökkentésre kérte. A kollektív szerződés hatálya alá nem tartozó alkalmazottak esetében öt százalékos mérsékléssel számolnak. A csökkentés az alapfizetést érintené, nem a teljes javadalmazást: az igazgatóság tagjainak előző üzleti évre jutó teljes díjazása valamivel meghaladta a 24 millió eurót, ebből hétmillió eurót tett ki az alapfizetés.
Rosenfeld szerint az eddigi visszajelzések kedvezőbbek a vártnál. A programot az év végéig véglegesíthetik, és a vezetés azt is mérlegeli, hogy az elképzelést egész Európára kiterjessze. A kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozóknál azonban már összetettebb lesz a megállapodás: az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel is egyeztetni kell.
Az ág is húzza a Schaefflert
A bérvita ráadásul egy már amúgy is feszült időszakban robbant ki. A szakszervezet és a munkáltatók között hetek óta tartanak a bértárgyalások, az egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. Az IG Metall több mint nyolc év után először 24 órás sztrájkokat is kilátásba helyezett.
A Schaeffler dolgozóinak követelése a vállalat németországi jelenlétének jövőjére vonatkozik. A vezetéstől olyan tervet várnak, amely bemutatja, milyen beruházásokkal, fejlesztésekkel és új termékekkel számolhatnak a telephelyek. Rosenfeld a teljesítményalapú bérezést szeretné megőrizni, ezért lehetőség szerint a munkaidő módosítását és az egyéb juttatások megvonását is elkerülné.
A konfliktus hátterében a november elején bejelentett átalakítás áll. A Schaeffler Európában összesen 3460 munkahelyet szüntet meg, ebből 2660-at Németországban, további 800-at pedig a kontinens más országaiban. Öt gyárat zárnak be, négyet Németországban, egyet Belgiumban. A program 16 európai telephelyet érint, és a vállalat hét vezetői szintjéből kettőt is megszüntetne.
A csoportot a tartósan gyenge autóipari kereslet, a magas németországi költségek, az elektromos átállás lassabb üteme és a kínai gyártók erősödő versenye szorítja. A Schaeffler korábbi, 4700 európai munkahely felszámolásával járó átalakítását csak nemrég, a tervezettnél korábban zárta le. Az újabb megszorítások a magyarországi telephelyeket, köztük Debrecent és Szombathelyt egyelőre nem érintik.
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A leépítések nem állnak meg a német határoknál. Az autóipari válság miatt több európai országban is elbocsájtásokra számíthatnak a Schaeffler munkavállalói.