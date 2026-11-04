Megtalálták az első magyar milliárdost az ügynöklistán, ez volt a fedőneve: őszintén elmondta, hogy került kapcsolatba az állambiztonsággal

Egy ismert magyar üzletember neve is felbukkant az ügynökaktákban. Felföldi József szerint külföldi üzleti útjai miatt került kapcsolatba a szolgálatokkal, és állítása szerint soha nem kapott tőlük konkrét feladatot.

Egy többmilliárdos árbevételű debreceni édességgyártó vállalat tulajdonosa is feltűnik az ügynökaktákban / Fotó: Science Photo Library via AFP

Felföldi József, a debreceni édességgyártó vállalkozásáról és a Quick Milk ízesített szívószálairól ismert üzletember neve „Toth József” fedőnéven szerepel az állambiztonság hálózati személyeit nyilvántartó mágnesszalagokon. A Telex megkeresésére nem tagadta, hogy kapcsolatban állt a szolgálatokkal, de azt állította, hogy kizárólag üzleti útjai miatt keresték a rendőrök.

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A vállalkozó magyarázata szerint gyakori külföldi utazásai keltették fel a hatóságok érdeklődését. Akkoriban jelentős mennyiségű orosz kaviárt szállított nyugati piacokra, emiatt rendszeresen behívták a debreceni rendőrkapitányságra. Elmondása szerint időnként arra is kioktatták, mire figyeljen külföldön: például azt kérték tőle, hogy jelezze, ha katonai konvojt vagy hadgyakorlatot lát.

Felföldi azt mondta, konkrét feladatot soha nem kapott az állambiztonságtól. Egyik angliai útján még az amerikai CIA emberei is kikérdezték. A történteket nem tartja különösebben rendkívülinek, saját megfogalmazása szerint „semmi különös nem volt” a kapcsolatában. Hozzátette, szereti a hazáját, vállalkozása pedig közel háromszáz embernek biztosít megélhetést.

Az üzletember nem ismeretlen a hazai gazdasági életben. A tulajdonában álló Felföldi Édességgyártó Kft. debreceni központtal működik, legismertebb termékei közé tartozik a tejet szívás közben megízesítő Quick Milk.

A vállalkozó vagyonát a 2022-es 100 leggazdagabb magyar listán 4-6 milliárd forint közé becsülték, cége pedig azóta is jelentős árbevételt termel.

A vállalat forgalma 2023-ban 5,2 milliárd forint volt, 2024-ben pedig már elérte a 6,2 milliárdot. Az utóbbi évben mindössze 200 millió forint származott belföldi értékesítésből, vagyis a bevétel szinte teljes egészében exportból folyt be. A cégbeszámoló szerint a kivitel 64 százaléka az Európai Unió tagállamaiba irányult, miközben az unión kívüli piacokról is több mint 2 milliárd forint bevétel érkezett. A Felföldi Édességgyártó tehát elsősorban külföldön értékesíti termékeit.