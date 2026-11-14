A BMW útjára lép a Volkswagen: százmillió forintos végkielégítésekkel küldené el dolgozóit a német autóóriás – most a gyári munkásokon a sor

A német autóipari óriás tovább szigorítja takarékossági céljait: a Volkswagen 2030-ig összesen mintegy 50 ezer munkahelyet készül megszüntetni Németországban. A folyamat felgyorsítása érdekében Thomas Schäfer, a VW márkaigazgatója hétfőtől újabb, közös megegyezéses végkielégítési programot indít, amely ezúttal kifejezetten az alacsonyabb és közepes jövedelmű dolgozókat, köztük a termelésben részt vevő munkatársakat célozza meg.

Álomvégkielégítés és turbóprémium - újabb nagyszabású leépítés a Volkswagennél / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyre több munkatársát tenné utcára a Volkswagen

Bár az idei nyári közgyűlésen Oliver Blume vezérigazgató még arról számolt be, hogy a korábban kitűzött 35 ezres leépítési terv időarányosan jól halad – hiszen több mint 28 ezer távozás már biztossá vált –, szeptember elején az igazgatóság és a felügyelőbizottság tovább szigorította a megtakarítási elvárásokat.

A teljes konszernen belül 2030-ig további 60 ezer álláshely megszüntetését irányozták elő, amelyből Thomas Schäfernek a németországi VW-részlegnél mintegy 12 ezer további pozíciót kell leépítenie.

Mivel az eddigi eszközök – például a korkedvezményes nyugdíjazás vagy a részmunkaidős nyugdíj előtti programok – nem hozták meg a várt részvételi arányt, a vállalatvezetés a drágább, de gyorsabb megoldáshoz, a végkielégítési ajánlatok kiterjesztéséhez nyúlt.

Kiket érint az új program?

A német Manager Magazin birtokába jutott belső prezentáció szerint a program a közvetlen termelési területeken, az 1-es és 12-es közötti tarifális bérsávban dolgozó munkavállalóknak szól. Ez érinti a wolfsburgi, emdeni, hannoveri és zwickaui járműgyárak, valamint a kasseli, salzgitteri és braunschweigi alkatrészgyárak kiválasztott egységeit.

A legalacsonyabb kategóriákba - ahol a havi bruttó bér 2400 euró felett kezdődik - például a vendéglátóipari és kiszolgáló személyzet tartozik, míg a termelésben dolgozók többsége a 7–9-es bérsávba esik, ahol a havi bruttó fizetés tapasztalattól függően 3900 és 4300 euró között mozog.

A Volkswagen hangsúlyozza a „kettős önkéntesség” elvét: a közös megegyezéses szerződéshez mind a munkavállaló, mind a vállalat jóváhagyása szükséges.

A végkielégítés összege a bérsávtól és a vállalatnál eltöltött évek számától függ, de a leggyorsabban döntő munkavállalók egy jelentős különdíjra is jogosultak lehetnek:

Alapvégkielégítés: a 7–8-as bérsávban 5–10 év munkaviszony után 71 200 euró, a 3–4-es sávban 15–20 év után 126 100 euró járhat. A maximumot a 11–12-es bérsávban, több mint 20 éves munkaviszonnyal lehet elérni, ami 209 000 eurót jelent.

Turbóprémium: azok a dolgozók, akik legalább 5 éve a cégnél vannak, valamint november 16. és december 4. között jelzik távozási szándékukat, majd a kapott szerződést 14 napon belül aláírva visszaküldik, további 55 000 euró bónuszt kapnak.

Ezzel a teljes kifizetés meghaladhatja a 260 ezer eurót, mintegy 95 millió forintot.

A vállalat jelezte, hogy a programra szánt költségvetés véges. Túljelentkezés esetén a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontja dönt arról, ki élhet a lehetőséggel. Hasonló folyamat zajlott le nemrég a BMW-nél is, ahol az adminisztratív területek dolgozói olyan gyorsan csaptak le a felkínált csomagokra, hogy a keret néhány nap alatt kimerült.