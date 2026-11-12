A Volkswagen ismét visszavonulót fújt: újabb elektromosautó-fejlesztés került a kukába, a dolgozók már sztrájkkal fenyegetnek

Újabb fontos fejlesztési tervétől lép vissza a Volkswagen, ezúttal a németországi központjának számító wolfsburgi gyárban. A döntés különösen érzékenyen érinti a dolgozókat, hiszen a vezetőség korábban beruházásokat és munkahelyi garanciákat ígért a leépítések elfogadásáért cserébe.

A Volkswagen sorra faragja vissza korábbi gyártási és fejlesztési elképzeléseit, miközben egyre nehezebb piaci környezetben próbálja átalakítani működését / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb komoly visszalépést jelentett be a Volkswagen: a német autógyártó szerdán közölte, hogy nem valósítja meg eredeti formájában a Gamechanger nevű gyártási koncepciót a wolfsburgi főüzemében. A vállalat egy Reutersnek küldött nyilatkozatában megerősítette, hogy eláll az eredetileg tervezett megoldástól. A döntés tovább ronthatja a vezetőség és a dolgozók közötti viszonyt.

A bejelentés alig két héttel azután érkezett, hogy a Volkswagen felfüggesztette a teljesen elektromos Golf wolfsburgi fejlesztési munkálatait. A két döntés együtt azt jelzi, hogy a költségcsökkentés és a vállalat átalakítása már a németországi központot, illetve a jövőbeli modellgyártás terveit is eléri.

Daniela Cavallo, az üzemi tanács vezetője élesen bírálta a legújabb lépést. Szerinte a Gamechanger projekt feladása súlyos szakítást jelent a 2024 decemberében kötött megállapodással. Az akkori egyezség a munkahelyek számának csökkentéséről szólt, cserébe a vezetőség beruházásokat és foglalkoztatási garanciákat vállalt.

A szakadék szélén billeg a Volkswagen

A konfliktus különösen kényes időszakban éleződik ki. Oliver Blume vezérigazgató irányítása alatt a Volkswagen-csoport mintegy 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi, és Németországban akár négy gyár bezárása is napirendre került. A vezetés a kínai gyártók egyre erősebb versenyével és a nehéz piaci környezettel indokolja a drasztikus átalakítást. A munkavállalói érdekképviseletek azonban határozottan ellenzik a terveket, és január 1-jétől sztrájkokkal is fenyegetnek.

A vállalat pénzügyi helyzete is magyarázza a takarékossági intézkedések súlyát. A Volkswagen 2026 harmadik negyedévében 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el, ami a 2015-ös dízelbotrány óta a legrosszabb negyedéves eredménye. A július és szeptember közötti időszakban az árbevétel éves összevetésben 6,3 százalékkal, 75,3 milliárd euróra csökkent, az ügyfeleknek átadott autók száma, az értékesítés és a termelés pedig egyaránt nagyjából 15 százalékkal esett vissza.