Több tízmillió forintot követelnek a pilóták a Wizz Airtől – az ügy más magyar dolgozók fizetésére is hatással lehet

Az alkotmánybíróság elé került az a két munkaügyi per, amelyet a Wizz Air pilótái és légiutas-kísérői indítottak a légitársaság ellen – írja a 24.hu.

A Wizz Air-pilóták és légiutas-kísérők két pere került az alkotmánybíróság elé / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A dolgozók állítása szerint a vállalat nem megfelelően számította ki a szabadságuk és betegszabadságuk idejére járó távolléti díjat, ezért jelentős jövedelemtől estek el.

A felperesek közül

12 pilóta közel 67 millió forint bruttó elmaradt távolléti díjat, valamint késedelmi kamatot követel.

A portálhoz eljutott dokumentumok szerint a Fővárosi Törvényszék első fokon mindkét ügyben a munkavállalóknak adott igazat, és a hátralék, illetve a késedelmi kamatok megfizetésére kötelezte a légitársaságot. A Wizz Air mindkét ítélet ellen fellebbezett.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla felfüggesztette az eljárásokat, és az alkotmánybírósághoz fordult. Felmerült ugyanis, hogy az alkalmazandó munkajogi szabályozás alaptörvény-ellenes lehet, illetve nemzetközi szerződésbe ütközhet.

A jogvita középpontjában az áll, hogy mely bérelemeket kell figyelembe venni a távolléti díj kiszámításakor. Ennek különösen azoknál a munkavállalóknál lehet jelentősége, akiknek a keresete az alapbéren túl számottevő, a tényleges munkavégzéshez kapcsolódó juttatásból áll.

A Fővárosi Ítélőtábla szerint a jelenlegi szabályozás olyan helyzetet teremthet, amelyben a munkavállaló éppen a jogszabályban biztosított pihenőideje alatt jut alacsonyabb jövedelemhez. Így az ügy alapvető kérdése, hogy a szabadság idejére járó díjazás mennyiben tükrözi a dolgozó munkavégzés mellett elérhető keresetét.

Az alkotmánybíróság döntésének ezért a Wizz Air dolgozóin túl is lehet jelentősége. Ha a testület problémát állapít meg a szabályozásban, annak következményei a magyar munkáltatók és munkavállalók széles körét érinthetik. A két perben hozott elsőfokú ítélet ugyanakkor még nem jogerős.

A perrel kapcsolatban megkerestük a Wizz Air sajtóosztályát is. Lapunkkal közölték, hogy a légitársaságnak a folyamatban lévő eljárással kapcsolatban jelenleg nem áll módjában nyilatkozni.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában. Összesen 172 munkavállalót érinthet a leépítés a bukaresti, craiovai, kolozsvári és iași-i bázisokon. A munkaviszonyok megszüntetésére októberben és novemberben kerülhet sor, amennyiben helytállók és érvényben maradnak a Wizz Air dokumentumában foglalt információk.