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Óriási dobásra készül a Wizz Air: több százezer utasra csapna le, visszatér egy piacra, ahonnan egyszer már kivonult

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A társaság megjelenésével három légitársaság kínál majd járatokat Kolozsvár és a román főváros között. Visszatér a román belföldi piacra a Wizz Air, és rögtön az egyik legforgalmasabb útvonalon kezdi meg működését.
Nemes Tamás
2026.11.12, 18:05
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Decemberben ismét megjelenik a romániai belföldi légi közlekedésben a Wizz Air, amely nyolc év kihagyás után indít újra járatokat az országon belül. A magyar fapados légitársaság Kolozsvár és Bukarest között kezdi meg működését, azon az útvonalon, amelyen már most is több százezer utas fordul meg évente.

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A romániai belföldi légi közlekedésben is növeli jelenlétét a magyar Wizz Air, amely decemberben új járatokat indít az országban = Fotó: Shutterstock

Decemberben újraindítja romániai belföldi járatait a Wizz Air: a magyar légitársaság nyolc év szünet után tér vissza erre a piacra. A Kolozsvár és Bukarest közötti közvetlen összeköttetés december 18-án indul a Kolozs megyei önkormányzat, a kolozsvári repülőtér és a légitársaság közös közleménye szerint.

A társaság hétfőtől péntekig naponta két járatot indít a két város között, hétvégén pedig napi egy-egy gép közlekedik. Ezzel hetente legfeljebb tizenkét alkalommal kínál majd repülési lehetőséget az utasoknak. Az útvonalon jelenleg a román állami tulajdonú Tarom és a HiSky működik, így a Wizz Air belépésével három légitársaság versenyezhet az utasokért.

Több százezer új utasra számít a Wizz Air

A Kolozsvár-Bukarest útvonal a kincses város repülőterének egyik legfontosabb összeköttetése. A közlemény szerint 2025-ben több mint 366 ezer utas választotta ezt a járatot, idén január és október között pedig már több mint 300 ezren utaztak a két város között. Ez a repülőtér teljes utasforgalmának mintegy tíz százalékát jelenti.

A Wizz Air visszatérésével bővül a kínálat egy olyan útvonalon, amelynek jelentősége messze túlmutat a két város közötti közlekedésen. Kolozsvár Erdély egyik gazdasági központja, Bukarest pedig az ország politikai és üzleti életének központja. A közvetlen légi kapcsolat ezért az üzleti utazók és a régió lakói számára egyaránt fontos.

Alin Tişe, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke a járatindítást Kolozs megye és egész Erdély szempontjából is kedvező fejleménynek nevezte. 

Szerinte a fővárossal fenntartott légi összeköttetés elengedhetetlen a gazdasági fejlődéshez, a beruházások vonzásához és az üzleti élet támogatásához. Hozzátette, hogy a megyei önkormányzat továbbra is stratégiai célként kezeli a kolozsvári repülőtér fejlesztését.

Samuel Ferrera, a Wizz Air Group hálózati igazgatója szerint a társaság eddig elsősorban Románia és Európa városai között teremtett kapcsolatot, most pedig az országon belüli összeköttetéseket is erősíti.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója tavaly decemberben a Tarom jövőjéről is beszélt. A román hatóságoknak a légitársaság eladását tanácsolta, és bírálta, hogy a kormány szerinte közpénzt fordít nem hatékony vállalatok fenntartására. A Wizz Air ugyanakkor nem a Tarom felvásárlásában gondolkodott: Váradi akkor azt mondta, hogy a román társaságtól pilótákat, légiutas-kísérőket és útvonalakat vennének át.

Csúcs volt ez a nyár, megmentette a Wizz Air fél évét, jövőre végre megtörténik a várva várt fordulat

Felemásra sikeredett a diszkont szolgáltató első fél éve, ám a második negyedév már bizakodásra ad okot. A jövő év végén pedig ledobhatja végre a Wizz Air évek óta cipelt terhét, a hajtómű-ellenőrzések befejeztével újra a levegőbe emelkedhet a teljes flottája.

 

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