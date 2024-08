Koronavírus: szeptembertől ingyen kapják a tesztet az amerikaiak

Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központjának vezetője arról beszélt, hogy mindenki legyen elővigyázatos és használja a rendelkezésre álló eszközöket: az oltásokat, teszteket, vírusellenes gyógyszereket. Jelenleg is magas a fertőzöttek száma az országban, ezért a hatóságok új intézkedéseket jelentettek be.

Ingyenes koronavírusteszteket osztanak ősszel az Egyesült Államokban, hogy erősítsék a védekezést. / Fotó: Shutterstock

A múlt pénteki bejelentés szerint ingyen adnak egy vírusellenes gyógyszert is azoknak, akiknek nincsen biztosításuk. Ahogy nem kell térítés fizetni az oltásért sem, azok továbbra is ingyenesek lesznek a nem biztosítottak és az alacsony jövedelmű családokból származó gyermekek számára. 62 millió dollárt osztanak szét a helyi hatóságok számára erre a célra. Kiemelték: a nyár folyamán nagyon sok 5 év alatti gyermek fordult meg a sürgősségi osztályokon koronavírus fertőzés miatt – számolt be a CNN.

A téli időszakot tekintve a szakemberek azt várják, ami tavaly is történt, ugyanazzal az esetszámmal és kórházi kezeléssel számolnak. De azt is hozzátették, hogy az előrejelzés megváltozhat, ha a vártnál kevesebben kapnak védőoltást, vagy ha a Covid–19 vagy az influenza olyan változata robban be, amely a vártnál súlyosabb betegséget okoz.

Eközben a múlt héten az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte a frissített vakcinákat, amelyek a jelenleg keringő vírusváltozatok ellen nyújtanak védelmet.

Szeptember végétől a kormány újra megnyitja azt az oldalt, ahonnan minden háztartás legfeljebb négy ingyenes otthoni tesztet rendelhet. Ez már a hetedik nagy ingyenes kampány az Egyesült Államokban, 2021 óta több mint 900 millió tesztet küldtek ki. Emellett az ingyenes tesztek elérhetőek olyan közösségi tereken, mint a könyvtárak, az élelmiszerbankok és a tartós gondozási intézmények.