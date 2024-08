Berobbant a súlycsökkentő gyógyszer Közép-Európába, zsákolják a magyarok is

Aki csak teheti, fogyni akar, a környező országokban is, komoly felfutása van a dán Novo Nordisk gyógyszergyártó termékének. Az Ozempic súlycsökkentő hatású, mert jelentősen csökkenti az étvágyat, pedig a gyógyszert nem is fogyókúrázásra ajánlják, hanem a II-es típusú diabétesz kezelésére. Akinek éppen eltér a normál tartománytól a testtömegindexe, nem gyógyszerrel kellene fogyni, hanem életmódváltással. Ennek ellenére tömegek kezdték el használni régiónkban is, súlyos visszaélések is történtek nem egy esetben.