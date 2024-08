Teszt felemás eredménnyel – kiderült mennyit ér a fényvédő krém, amit használunk

Mindegyik termék kellemes, jól használható volt

A használati tesztek során minden termék minimum jó értékelést kapott. A legkényesebb szempont ezeknél a termékeknél általában a zsírosság, kenhetőség, felszívódás szokott lenni. Senki nem szereti, ha egy-egy fényvédő krém maszkszerű réteget képez a bőrünkön, amit az arcon nehezebben tolerálnak, mint a test más részein. Ezenfelül a szakértők értékelték a termékek állagát, illatát, ragadósságát, hogy mennyire könnyű adagolni, és hogy hagynak-e fehér foltokat a bőrön.

A tesztelt fényvédő arckrémek környezetre gyakorolt hatását is vizsgálták. Az értékelésnél figyelembe vették a termékek összetételét, a mikroműanyagok jelenlétét és a csomagolást is.

A teszt eredménye nem mutatott biztató képet: egyik termék sem kapott közepesnél jobb értékelést.

Káros anyagok a termékben

Egy jó hír a végére, hogy a nemkívánatos vegyi anyagok vizsgálata során egy termékről sem derült ki, hogy potenciális endokrinkárosítókat – a különösen megkérdőjelezhető UV-szűrőket, oktokrilént és homoszalátot – tartalmaznának. Vagyis ilyen szempontból mindegyik tesztelt termék jó választás lehet.

A tesztelt termékek átlagára 4500 forint és 11 300 forint között mozgott a teszt publikálásakor, az áruk 100 milliliterre vonatkoztatva 12 750-25 000 forint körül volt.

Mit ajánl a Tudatos Vásárlók Egyesülete?

Az egyesület szerint az UV-sugárzás által okozott bőrkárosodások elkerülése érdekében fontos, hogy időjárástól függetlenül, egész évben védjük arcbőrünket. Jó tudni, hogy a kozmetikai termékekben a gyártók gyakran változtatják az összetevőket az új trendeknek és előírásoknak megfelelően, így az összetevők listáját minden esetben javasolt átnézni. Tény, hogy ezek a speciálisan arcra szánt fényvédő krémek drágábbak a hagyományos, egész testre alkalmazható társaiknál, azonban kifejezetten arcbőrre fejlesztették ki őket. Örök tanulság, de itt is igaz: nem javasolt csak az ár alapján választani, mert a legjobban teljesítő termékek között is lehetett olcsókat és drágákat is találni.