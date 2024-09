A gyógyszer-automata lehet a megoldás az ellátatlan településeken – indul a próbaüzem

Ahogy a csomagautomaták teljesen átalakították a küldemények piacát, hasonló robbanásszerű átalakulást hozhat a gyógyszer-automaták üzembe helyezése, amelyekből jelenleg két kísérleti készülék működik, hamarosan azonban jóval több lehet belőlük – közölte az IMG csoporthoz tartozó Pegasus Informatikai Kft.

A gyógyszer-automata megoldást jelentene az ellátatlan településeken / Fotó: Pegasus Informatikai Kft.

Mi a gyógyszer-automata előnye?

A MedyBox automaták kizárólagos forgalmazója, az IMG csoporthoz tartozó Pegasus Informatikai Kft. szerint ezzel a megoldással olyan kistelepülésekre is elvihetnek bizonyos patikai termékeket, ahol nem éri meg gyógyszertárat fenntartani. Ezzel párhuzamosan a meglévő gyógyszertárak költséghatékonysága is nőhet, valamint az elérhető termékek esetében 24 órás nyitvatartást jelenthet. Külföldön már vannak sikeres példák erre, ahol a sürgős esetekben éjjel és hétvégén is elérhető készítmények, valamint az intim termékek (például női higiéniai termékek vásárlása) miatt népszerűek az automaták. Idehaza azonban a szigorú szabályozás miatt erősen korlátozott az értékesíthető termékek köre, jóllehet a technológia már készen állna arra, hogy az automaták teljes körű és biztonságos ellátást nyújtsanak – közölték.

Felrobbanhat a piac, de nincsenek veszélyben a patikák

Az üzemeltető szerint ezek az automaták új szintre emelhetik a gyógyszerek, valamint a gyógyhatású készítmények hozzáférhetőségét és kiszolgálását, lehetővé téve a betegek számára, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján hozzájussanak a szükséges gyógyszerekhez. Emellett az automaták diszkrét vásárlási lehetőséget biztosítanak bizonyos termékek esetén, mint például az óvszer vagy az intim higiéniai termékek, melyek esetében a vásárlók nem szívesen fordulnak személyesen a gyógyszerészekhez. Ez a megoldás többek között külföldön, például Olaszországban és Nagy-Britanniában is működik, ahol az automatizált rendszerek nagy népszerűségnek örvendenek – emelték ki.

Véleményük szerint az automaták nem veszélyeztetik a patikák működését, úgy vélik, jókora előnyökkel jár a gyógyszertárak számára, beleértve a hatékonyság növelését, a költségek csökkentését, nemcsak új szolgáltatást, hanem lényegében egy új értékesítési csatornát nyitva számukra a betegbiztonság szempontjainak messzemenő érvényesítésével.

Azt tudni kell, hogy Magyarországon a jelenlegi szabályozás erősen korlátozza, hogy milyen típusú gyógyszerek és gyógyhatású készítmények értékesíthetők automatákon keresztül: csak gyógyhatású készítmények és drogériacikkek értékesíthetők ebben a formában.