A hidegfront több váratlan kockázattal jár – erre kell figyelni

A múlt héten még strandoltunk, most meg lehet, hogy be kell fűteni hétvégén, miután a nappali hőmérséklet 10 fok körül lesz. Azon túl, hogy ez nem jellemző szeptember közepén, a szervezetünket is megviseli a hidegfront. Az ingerlékenység általános tünet. Ki ne lenne ingerlékeny, ha egyik pillanatról a másikra évszakot kell váltani?