Alváshiány: mit kockáztat, aki nem pihen eleget?

A Magyar Alvás Szövetség a magyarországi alváskultúra és alvással kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés legjelentősebb civil szervezete, alvásszűrési programjukkal a munkáltatók hozzájárulhatnak a dolgozóik egészségi állapotának javításához.

Csütörtökön a Pharma Nord támogatásával Mit tegyünk azért, hogy jól aludjunk címmel tartott eseményén G. Németh György, a társaság elnöke ismertette a 2025-ben induló Health System Hungary munkaegészségügyi programját, és szó esett az alváshiány súlyos egészségi következményeiről is.

Az alváshiány stresszessé, idegessé és figyelmetlenné tesz / Fotó: Shutterstock

Az eseménynek külön aktualitást adott a 2024. szeptember 1-jével életbe lépett módosítás a munkaalkalmassági vizsgálatok körében. Eszerint az általános munkaalkalmassági vizsgálat megszűnik, azonban számos területen, például az éjszakai munkavégzés esetén továbbra is megmarad. G. Németh György megemlítette, hogy a Magyar Alvás Szövetség több nagyvállalatnál végzett mérést olyan dolgozók körében, ahol éjszakai műszakban is dolgoznak, és az eredmények azt mutatták, hogy rendkívül kialvatlanok az emberek. Meglepő, hogy nemcsak termelő vállalatnál, hanem fehérgalléros, kifejezetten irodai munkát végző fiatal nők körében is ezt mérték.

Az alváshiány következményei súlyosak

A minőségi élet, a hatékony munkavégzés pihentető alvás nélkül lehetetlen. Az alvási szokásaink márpedig az elmúlt száz évben nagyon megváltoztak, nagyjából akkortól, ahogy a gyertya fényét felváltotta a lámpa, de a legnagyobb változás a modern korhoz köthető: eszközeink képernyőjének kék fénye kifejezetten rossz hatással van a alvásra.

Ahogy G. Németh György fogalmazott: a helyzetek gyors felismerése, elemzése és a megfelelő döntések meghozatala múlhat ezen. Ugyanis a pihentető alvást követően a bonyolultabb helyzeteket sokkal gyorsabban és észszerűbben tudjuk megoldani, mint fáradtan és kialvatlanul. Az is elhangzott, hogy az átmeneti és krónikus alvászavarok és alvásbetegségek széles körben érinti a munkavállalókat. De ezek jelentős része rehabilitálható terápiás eszközökkel – tette hozzá.