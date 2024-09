Antibiotikum-rezisztencia: bakteriofágokkal küzdenek ellene Debrecenben

Újra felfigyeltek a kutatók a fágokra

A bakteriofágok bevetése nem számít teljesen új megoldásnak, miután az antibiotikumok ipari szintű gyártása előtt – sőt velük párhuzamosan is – használták őket a különféle fertőzések kezelésére. Fejlesztésük, kutatásuk azonban az antibiotikumok térnyerésével gyakorlatilag megszűnt, használatuk pedig perifériára szorult. Az antibiotikum-rezisztencia okozta probléma felerősödése azonban újra a fágokra irányíthatja a kutatók figyelmét.

A Debreceni Egyetem már évekkel ezelőtt felvette ezt a fonalat és komoly energiákat fektetett és fektet ma is a rezisztens baktériumokra ható fágok megtalálását, izolálását, gyógyászati felhasználásuk kidolgozását célzó kutatásokba, illetve fejlesztésekbe.

Szilvássy Zoltán megítélése szerint a már kidolgozott és engedélyezésre váró, az európai hatósághoz benyújtott készítményre alapuló terápia ezen a téren kifejezetten hatásos, segítségével az egészségügyi ellátás következtében kialakuló nozokomiális fertőzések miatti halálesetek teljes mértékben kiküszöbölhetők lehetnek. Az egyetemen a bakteriofágokat embert és állatot megbetegítő törzsek viszonylatában egyaránt vizsgálták és vizsgálják. Elsőként egy emberre veszélytelen szalmonellatörzs elleni fágterápia hatásosságát sikerült igazolniuk csirketelepen. Ez a zárt térben levegőbe permetezhető készítmény már rendelkezik gyártási engedéllyel.

Az emberre veszélyes nozokomiális fertőzésekért felelős törzsek közül a Debreceni Egyetem 25 klinikáján néhány éve hatot sikerült azonosítani. Mára ezek mindegyikének a bakteriofágját is megtalálták, az engedélyezési eljárást elindították. A terápiás alkalmazás során a súlyos szepszisben szenvedő – antibiotikumos kezeléssel már meg nem menthető – betegeknél olyan koktélt kívánnak bevetni, ami mind a hat fágot tartalmazza.

A fágterápia kapcsán Szilvássy Zoltán ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a dolog természetéből adódóan csak helyspecifikusan lehet kidolgozni és alkalmazni. Vagyis, minden olyan egészségügyi intézményben, ahol alkalmazni kívánják, azonosítani kell a megcélozni kívánt baktériumtörzseket. Ezt követően lehet bevetni ellenük a kész fágkészítményeket, ha már van ilyen. Ha pedig az adott törzzsel szemben még nincs megfelelő készítmény, akkor azt értelemszerűen arra a baktériumra kell kidolgozni, aminek jelenlétét az adott helyen kimutatták. Az egyetem kutatólaboratóriuma tud vállalkozni erre a munkára, és a fejlesztések eredményeként az a gyártókapacitás is a rendelkezésére áll, amivel a megfelelő készítményeket elő tudja állítani. Most már csak az kell, hogy mindehhez megkapja a megfelelő jogosítványokat, mindenekelőtt az alapanyag gyártási engedélyét.