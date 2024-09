Okosedzőterem a 40 felettieknek / KrokiKondi

A rendszeres mozgás mellett kiemelt szempont náluk a nyújtás kultúrája, amelyet 40 éves kor felett nem szabad elhanyagolni, hiszen azzal a korral járó hátfájás is visszajavítható.

A nyújtással járó előny a mozgástartomány kinyitása, hogy például hátrafelé is teljes karkörzést tudjunk csinálni, és nem okoz problémát az sem, ha hátra kell nyúlni a kocsiban a hátsó üléshez, és nem az van, hogy odafordulni sem tudok

– említette meg a tulajdonos.

Az edzések alapelemei:

a kardiózás,

az erőnlét fejlesztése,

az erőállóképesség fejlesztése és

a nyújtó gyakorlatok.

A módszereken belül köredzésekben gondolkoznak, amelyek kiválóan alkalmasak a változó terhelés és intenzitás szinten tartásához.

Ha jársz valahova, akkor érezd is jól magad

A rendszer kialakításánál a komfortérzet igényeire is figyelt a testvérpár, például arra, hogyan koordinálják az edzőterem befogadóképességét a zsúfoltság elkerülése végett úgy, hogy a vendégek az elfoglaltságaik miatt ne alkalmazkodjanak időpontokhoz, valamint fontos szempont volt az is, hogy egyéni öltözője és zuhanyzója legyen mindenkinek. A KrokiKondiban nem bérletet, hanem havi tagságot kell váltani, amely minden szempontból korlátlan teremhasználatot jelent, ár-érték arányban rendkívül kedvező, valamint benne van az edzés végén a megérdemelt fehérjeturmix is.

Minél rendszeresebben jár valaki, annál olcsóbb a tagdíja.

Ha valaki hetente három edzésnapot be tud iktatni, akkor a KrokiKondi nyilvántartó rendszere vasárnap jóváír 3000 forintot a tagságban, amellyel a következő havi tagdíj összesen 12 000 forinttal csökken.

A berendezéseiket Németországból rendelték, amelyek nemzetközi viszonylatban már több mint 3500 teremben megtalálhatók. A KrokiKondi még idén megnyitja második okostermét.