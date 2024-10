Sugárzó molekulával a rák ellen – a magyar egyetem tudását világszerte hasznosíthatják

A szoftvert a GE HealthCare Magyarország fejlesztette ki, illetve fejleszti tovább a Debreceni Egyetem Kovács Árpád klinikaigazgató csapatával közösen, a DE világszínvonalú eszközállományára alapozva. A magyarországi vállalat a világcég

legnagyobb és legjelentősebb mesterségesintelligencia-alapú innovációkra szakosodott vállalkozása, amely

négyszáz mérnököt foglalkoztat, és

maga is évi több millió dollárt fordít k+f-re.

A most tesztelés és továbbfejlesztés alatt lévő új radio-onkológiai vezérlőszoftver különleges előnye, hogy automatizálja a folyamatokat, és ott is alkalmas a gyors, pontos diagnózis, illetve kezelési terv felállítására, ahol ehhez egyébként nem áll rendelkezésre megfelelő szakszemélyzet. Alkalmazásával az egészségügyi költségek csökkenthetők, a hatékonyság javítható, a betegek túlélése pedig jelentősen növelhető – közölte Ferenczi Lehel adat- és analitikai igazgató.

A rák nem adja fel, de a túlélési esélyek nőnek

Az életkor meghosszabbodása mellett más nyugtalanító tényezők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a daganatos betegek száma évről évre nő. A hosszabb életkorral összefüggő esetszám-növekedés mögött elsősorban életmódbeli és táplálkozási szokások fedezhetők fel. A fiatalabb, 25–49 éves korosztály körében nagy valószínűséggel a mikro- és nanoműanyagok is felelőssé tehetők azért, hogy a vastagbélrákos megbetegedések aránya növekszik. (Az Origo vonatkozó cikke szerint egy új-zélandi kutatóorvos tanulmányában ezt a kérdést feszegeti, és úgy véli, hogy a főleg PET-palackokban jelen lévő mikro-, és nanoműanyagok hozzájárulhatnak a vastagbélrák kialakulásához, ami világszinten a harmadik leggyakoribb tumorhoz köthető halálok.)

Magyarországon jelenleg évi nyolcvanezer új eset van, ám egy évtizeden belül évi százezerre számítanak az onkológusok.

Kovács Árpád szerint ez azzal is összefügg, hogy egyre több beteget tudnak korai stádiumban diagnosztizálni, és ezzel túlélővé tenni. Ám ez magával hozza azt is, hogy az új betegek mellett egyre több páciens szorul ismételt kezelésekre, vagyis az onkológiai szakmák leterheltsége tovább nő, de egyben azt is jelenti, hogy lassan krónikus betegséggé szelídül a rák.