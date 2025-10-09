Ennyiért lehet jegyet venni Sting budapesti koncertjére

Sting a 2024-es magyarországi fellépését követően egy év kihagyással, 2026-ban újra visszatér Budapestre a Sting Tour 2026 keretében. A tizenhétszeres Grammy-díjas művész Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 világkörüli turnéja egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában, amelynek keretében június 18-án a budapesti MVM Dome-ban is fellép – írta meg az Origo.
Sting, aki úttörő munkásságáról ismert szólóelőadóként, valamint a The Police zenekar frontembereként, karrierje során folyamatosan feszegette a zenei innováció határait. A mostani turné egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával, amelyet régi zenésztársával, a virtuóz gitárossal, Dominic Millerrel, valamint a dinamikus dobossal, Chris Maasszal (Mumford & Sons, Maggie Rogers) alkotnak.
Emellett új koncertalbuma, a zenész legnagyobb slágereinek gyűjteményét kínáló Sting 3.0 Live már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinilen is elérhető. A dalokat a mostani turnén rögzítették, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata.
A jövő évi koncertre elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől Sting oldalán keresztül.
A regisztrált Live Nation-tagok október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, míg a teljes körű jegyértékesítés október 3-án kezdődött meg a Live Nation oldalán.
A koncertlátogatók többféle kategóriájú álló- és ülőjegy közül választhatnak, amelyek ára 26 100 forinttól 174 100 forintig terjed.
A brit zenész, énekes-dalszerző pályafutásáról itt olvashat érdekességeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.