Vaskos bírságot kaphatnak a kerttulajdonosok, ha nem kezelik megfelelően a zöldhulladékot

Elérkezett a kerti munkák időszaka, amelyek során jelentős mennyiségű zöldhulladék keletkezhet. Ezek megfelelő kezeléséről pedig gondoskodnia kell az ingatlan tulajdonosának. Az égetés azonban tilos, sőt, akár felelősségre vonással végződhet, és vaskos bírságot vonhat maga után.
2026.05.04, 19:17

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény kimondja a zöldhulladék égetésének tilalmát – írta meg az Origo.

Tilos a kerti munkák során felgyülemlett zöldhulladék elégetése  / Fotó: Unsplash

Mit kell tudni a zöldhulladék kezeléséről?

Már 2021. január elseje óta országosan tilos, viszont az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy helyi rendeletben szabályozhassák, tehát az egyes települések tilthatják teljes mértékben is, de kijelölt időkeretet is biztosíthatnak a kerti zöldhulladék legális égetésére. A rendeletben pontosan meghatározhatják az égetés idejét, feltételeit és körülményeit, ezért aki biztosra akar menni, a saját települése hivatalos oldalán vagy a Nemzeti Jogszabálytárban tájékozódhat.

A bármilyen anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése természetes személy esetén akár 300 ezer forint, gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy esetén pedig akár 2 millió forint bírságot vonhat maga után

 – hívja fel a figyelmet a Boon.

A portál hozzáteszi: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a MiReHu Nonprofit Kft. a hivatalos weboldalán található információk szerint, idén az ötezer fő feletti településeken, így Miskolcon, Mezőkövesden, Mezőcsáton, Alsózsolcán, Nyékládházán és Polgáron megkezdte a zöldhulladék gyűjtése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
