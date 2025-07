Richter, Mol, Magyar Telekom: nyakunkon a blue chipek gyorsjelentései - erre figyelnek a profik

Megszületett a kereskedelmi megállapodás Amerika és az Európai Unió között, az egyezségnek azonban igazából csak vesztesei vannak, már ami a két felet érinti. Egyes szektorok ugyanakkor nagyon is jól jártak az új, 15 százalékos vámszinttel, az autóipar például egyértelműen fellélegezhet, ennek pedig a piacon is meglátszódhat a hatása – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a vámháború lezárása felé haladó út mellett az amerikai gyorsjelentési szezon jelenlegi állásáról és tanulságairól, valamint a hazai blue chipek bő egy hét múlva esedékes kilátásairól is beszélgettünk.

Amerikában már javában zajlik, a hazai blue chipek körében még csak indul majd a gyorsjelentési szezon

A beszélgetés során a szakértő kiemelte, az amerikai gyorsjelentési szezon egyelőre felülteljesíti a várakozásokat, így a részvénypiaci menetet ez az aspektus is támogathatja, az európai piacon ugyanakkor messze nem látszik ez a növekedési lendület. A magyar blue chipek jövő héten érkező negyedéves számaira ugyanakkor mindenféleképpen fontos lesz figyelni, még ha nem is várhatók kifejezetten nagy meglepetések.

A beszélgetés során szó esett:

az amerikai–európai vámegyezség mérlegéről, (0:30-10:00),

a részvénypiaci örömmámor okairól és az amerikai gyorsjelentési szezon alakulásáról (10:20-20:00),

valamint a hazai blue chipek jövő héten érkező gyorsjelentéseivel kapcsolatos várakozásokról (20:20-24:40).

