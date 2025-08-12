Deviza
Triplázott az idén a Rheinmetall részvénye, de most már van ok az óvatosságra

Bőkezű hozamokat lehetett elérni a pesti parketten az idén, azonban Amerikában megégették magukat a befektetők. Melyik részvényre, szektorra érdemes figyelni az év második felében, van-e még tér felfelé a Rheinmetall papírjaiban, és a lakossági vagy az intézményi tőke áll nyerésre jelenleg az idei csörtében?
A podcast vendége: Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.08.12, 18:12

Különösen hektikus évük van eddig a globális tőkepiacoknak, az amerikai részvények alulteljesítését a zöldhasú szakadása csak még fájóbbá tette a nem dollár alapon gondolkozó befektetők számára, egyes szektorok, mint például az egészségügy, a tengerentúlon már akkorát estek, hogy érdemes lehet akár beszállót is keresni bennük a jelenlegi piaci környezetben – mondta az Elszámoló legújabb adásában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője, akivel a magyar tőzsde lendületéről, az arany ralijáról és az intézményi-lakossági befektetői csörte állásáról beszélgettünk. 

 

Nem unatkoztak a befektetők a részvénypiacon, több eszközzel is lehetett nagyot nyerni

Az elmúlt hónapok ralija ellenére is olcsó maradt még a BUX index, még ha a 100 ezres szint ugyan fontos lélektani határnak is tekinthető. A Trump–Putyin-találkozó esetleges pozitív kifutását még nem árazta be a piac, így bőven lehet még tér felfelé az árfolyamokon.

A beszélgetésben szó esett:

  • az első fél év amerikai részvénypiaci alulteljesítéséről és az egészségügyi szektor vesszőfutásáról (00:50–6:50),
  • a technológiai szektor lendületéről és arról, miért érdemes vigyázni az idén már közel 200 százalékot futó Rheinmetall szektorával (7:10–11:20),
  • a hazai részvénypiac rekordok utáni kilátásairól (11:40–17:00),
  • a dollár idei szakadásáról (17:20–19:20),
  • arról, hogy a lakossági vagy az intézményi befektetők jártak jobban az idei tőkepiaci hullámverés árnyékában (19:40–25:20)
  • és arról is, merre érdemes nézelődniük a befektetőknek az év hátralévő részében (25:40–27:10).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

