Állampapír: a részvénypiacról is elszívhatják a tőkét az új sorozatok - erre számít a szakértő

Megakadt a magyar részvénypiac ralija, a háttérben geopolitikai, devizapiaci és lélektani okok is meghúzódnak. Mi kéne a tartósan százezer pont feletti BUX-hoz, mekkora hatása lesz az új állampapír-kínálatnak a részvénypiacra, és miért teljesít váratlanul felül a Richter?
A podcast vendége: Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.07, 16:46

Kiemelten vonzó ajánlatokkal állt elő a megújult állampapírpiac az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ráncfelvarrása után, és ugyan a FixMÁP-pal és MÁP Plusszal elérhető, 40 százalékos 5 éves hozam elég jól hangzik, fontos emlékezni, hogy a magyar részvénypiac ennek többszörösét hozta az elmúlt években. Ennek ellenére a kockázatmentesség és az adómentesség mindenféleképpen egy erős érv a papírok mellett, még akkor is, ha ekkora felértékelődési potenciált a hazai blue chipek körében is lehet találni – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője, akivel az állampapírpiaci dömping mellett a Richter relatív felülteljesítéséről, a 100 ezer pont környékén bukdácsoló BUX-ról, valamint a rohamosan közeledő amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatos várakozásokról is beszélgettünk.

 

Csúcson az arany , a bitcoin és az amerikai részvénypiac – és itt vannak a bombaerős állampapírok is

A beszélgetés során szó esett:

  • a napokon belül induló amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatos várakozásokról és arról, melyik szektor volt a harmadik negyedév legnagyobb vesztese (01:20–10:20),
  • a hazai részvénypiac relatív alulteljesítéséről, a 100 ezer pontos BUX lélektani jelentőségéről és arról, mennyire viheti el a lakossági tőkét az állampapírpiac a részvények irányából (11:00–17:10),
  • a magyar blue chipek lefordulásáról, a Richter stabilitásáról és arról, miért nem fog a hazai gyógyszeripari vállalaton a folyamatos vámhadakozás (17:40–22:30).

