Állampapír: a részvénypiacról is elszívhatják a tőkét az új sorozatok - erre számít a szakértő

Megakadt a magyar részvénypiac ralija, a háttérben geopolitikai, devizapiaci és lélektani okok is meghúzódnak. Mi kéne a tartósan százezer pont feletti BUX-hoz, mekkora hatása lesz az új állampapír-kínálatnak a részvénypiacra, és miért teljesít váratlanul felül a Richter?

A podcast vendége: Rácz Balázs , az MBH Befektetési Bank szenior elemzője