Állampapír: a részvénypiacról is elszívhatják a tőkét az új sorozatok - erre számít a szakértő

Kiemelten vonzó ajánlatokkal állt elő a megújult állampapírpiac az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ráncfelvarrása után, és ugyan a FixMÁP-pal és MÁP Plusszal elérhető, 40 százalékos 5 éves hozam elég jól hangzik, fontos emlékezni, hogy a magyar részvénypiac ennek többszörösét hozta az elmúlt években. Ennek ellenére a kockázatmentesség és az adómentesség mindenféleképpen egy erős érv a papírok mellett, még akkor is, ha ekkora felértékelődési potenciált a hazai blue chipek körében is lehet találni – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője, akivel az állampapírpiaci dömping mellett a Richter relatív felülteljesítéséről, a 100 ezer pont környékén bukdácsoló BUX-ról, valamint a rohamosan közeledő amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatos várakozásokról is beszélgettünk.
A beszélgetés során szó esett:
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.