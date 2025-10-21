Ezek a részvények lehetnek a következő hónapok sztárjai
A német fiskális stimulus hamarosan megérkezhet a gazdaságba, ennek hatása pedig egészen jól körülhatárolható szektorokban csapódik majd le a legnagyobb mértékben. Azt ugyan még nem tudni, hogy pontosan mely cégek járnak majd jól a kormányzat újdonsült költekezési hajlandóságával, ám az szinte biztosnak tekinthető, hogy az infrastruktúra és a hadi-védelmi ipar cégei lehetnek majd a tőkebőség nagy nyertesei – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője, akivel az európai részvénypiac egyelőre elhanyagolt szektorain túl az arany szédületes meneteléséről, a dollár szakadásáról, és a régiónk részvénypiacainak vonzerejéről beszélgettünk.
Az arany ralija még a részvényeket is lenyomja
A beszélgetés során szó esett:
- az idén ralizó európai részvénypiacok lemaradó szektorairól, melyek igazán nagy nyertesei lehetnek a következő hónapoknak (1:20–6:30),
- az erős euró részvénypiaci hatásairól, a dollár gyengélkedésének tőkepiaci lecsapódásáról és a Fed egy hét múlva esedékes kamatdöntéséről (6:50–12:00),
- arról, hogy az amerikai tőzsde dollárban abszolút csúcson van, aranyban mérve viszont mélyponton (12:20–16:10)
- és a hazai részvénypiac lendületének kifulladásáról is (16:40–19:30).
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.