Ezek a részvények lehetnek a következő hónapok sztárjai

Hosszas alulteljesítés után az idén már lenyomják az európai tőzsdék Amerikát, de egy kulcsfontosságú szektor felfutása még várat magára, pedig minden oka meglenne a menetelésre. Meddig ralizhat az arany, melyik európai szektorokra várhat nagy felfutás, és mennyire jó vétel még a jelenlegi szintek mellett a magyar részvénypiac?

A podcast vendége: Vince Péter , az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője