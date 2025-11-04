Deviza
Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Jókora korrekciót követően indultak ismét hegymenetnek a magyar blue chipek, gyenge szeptembert váltott ragyogó október a magyar részvénypiacon. Mennyire erősek jelenleg az amerikai tőzsde kilátásai, miért nem feltétlenül érdemes már a Magyar Telekom részvényéből bevásárolni, és hogy látják a Mol papírját a szakértők?
A podcast vendége: Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.04, 21:20
Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Jókora korrekciót követően indultak ismét hegymenetnek a magyar blue chipek, gyenge szeptembert váltott ragyogó október a magyar részvénypiacon. Mennyire erősek jelenleg az amerikai tőzsde kilátásai, miért nem feltétlenül érdemes már a Magyar Telekom részvényéből bevásárolni, és hogy látják a Mol papírját a szakértők?
Mészáros Gergő
2025.11.04., 21:20

Az OTP és a BUX index is történelmi csúcsokon fejezte be az októbert a pesti tőzsdén, az ősz idusán hatalmas hegymenettel szerezték vissza korábbi lendületeket a hazai részvénypiac nagyjai. A Mol a több, egymástól és a cégtől is független, makrooldalról érkező rossz hír nyomán csúszott meg, majd ralizott egy hatalmasat, míg a Magyar Telekom mondhatni a várakozásoknak megfelelően oldalazik immáron hetek óta. A Richter azonban még mindig sokkal alacsonyabb árfolyamon forog, mint ahol a valós értéke húzódhat – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parketten túl az amerikai részvénypiac helyzetéről, a tech szektor gyorsjelentéseiről, valamint a Fed várható kamatpolitikájáról is beszélgettünk.

 

Nem unatkozunk az idén a részvénypiacokon

A beszélgetés során szó esett:

  • az amerikai tőzsde lendületéről, a tech szektor friss gyorsjelentéseiről, és az S&P 500 várható irányáról (01:20–15:50),
  • a Molt érintő tömérdek kedvezőtlen hírről és arról a raliról, amely mindezt követte (16:10–19:20),
  • a Magyar Telekom lefelé csorgásáról és a rali kifulladásának okairól (19:20–20:40),
  • a Richter tendenciózus alulértékeltségéről és a Vraylar friss értékesítési számairól (20:40–22:30),
  • az OTP részvényének újdonsült történelmi csúcsáról (22:30–25:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

