Komoly energiahiánnyal küzdenek Kína északkeleti részének ipari központjában – írta meg a Reuters. Jilin tartomány lakosai már attól tartanak, hogy leállítják a víz- és villanyszolgáltatást, illetve hogy beszüntetik a termelést a gyárak. Ezek elkerüléséhez a szénbeszerzést kellene felgyorsítani.

Az egyre ritkuló szénszállítmányok kiéheztették a világ második legnagyobb gazdaságát. Az energiaforrás hiánya az ipar nagy részét megbénítja, ezért a tartomány vezetője a szénimport volumenének növelését sürgeti.

A hírekben és a közösségi médiában arról lehet olvasni, hogy az áramkimaradások miatt

az ország északkeleti részében elsötétültek a jelzőlámpák, a lakóházak liftjei megálltak, illetve a mobilkommunikáció is akadozott, és több gyárban is szüneteltetni kellett a termelést. Egy közüzemi szolgáltató pedig arra figyelmeztetett, hogy a bizonytalan áramellátás a vízellátás folytonosságát is megzavarhatja.