A Goldman Sachs előrejelzése szerint 2022-ben és 2023-ban újabb csúcsokat fog elérni az olajkereslet. Pénteken Damien Courvalin, a befektetési bank energiakutatási vezetője azt mondta, a hordónkénti 100 dolláros olajár is elképzelhető – írja CNBC. Eközben a Reuters arról számolt be, hogy Oroszország olajexportját csökkenteni fogja, a kitermelést viszont növelni az új év első negyedévében.

A Brent nyersolaj, illetve az amerikai nyersolaj ára is 80 dollár fölé szökött az elmúlt hónapokban, mivel a járvány utáni kereslet meghaladta a kínálatot. A megugró földgázárak szintén válságot okoztak világszerte, így Európa nagy részén is.

Fotó: AFP

A koronavírus omikron változatának megjelenése az elmúlt hetekben lejjebb nyomta az árakat, amelyek így is valamivel meghaladják a 70 dollárt.

Ugyanakkor Courvalin arra számít, hogy a légi közlekedést sújtó korlátozások enyhülni fognak, a nemzetközi utazások pedig élénkülni, így jóslata szerint az olajárak 2022-re hordónként 85 dolláron lesznek, de az is lehet, hogy akár 5-10 dollárral magasabban.

A 100 dolláros hordónkénti olajár sem kizárt Courvalin szerint. Azt mondta, ehhez két út vezethet.

Az első, hogy a költségek emelkednek, mivel az olajvállalatok növelik a kitermelést. „Mindenütt infláció van, ez végül az olajipari szolgáltatásokban is érezhető lesz” – tette hozzá.

A másik lehetőség, hogy az olajkínálat nem tudja kielégíteni a magukra találó gazdaságok élénkülő keresletét, amelyre a világjárvány lecsengése után számíthatunk.

A Reuters szerint az OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) napi további 400 ezer hordóval fogja növelni a kínálatot januárban. A szervezet azt is közölte, hogy a tervezett január 4-i találkozónál korábban is összeülhetnek, ha a keresleti kilátásokban bekövetkezett változások indokolják a felülvizsgálatot.

Többet termel, kevesebbet ad

Csökkenteni tervezi kőolaj kivitelét Oroszország az új év első negyedévében a 2021 negyedik negyedévi bázisértékhez képest – írja a Reuters.

A lap által látott és hivatkozott negyedéves kiviteli ütemterv szerint 2022 első negyedévében 56,05 millió tonnára tervezik az exportot, szemben a 2021 negyedik negyedévi 58,3 millió tonnával. Az exportcsökkentéssel párhuzamosan az olajkitermelését viszont növelni fogják jövőre az oroszok a közelmúltban kötött OPEC+ megállapodás értelmében.

Napi szintre lebontva az export, illetve a Kazahsztánt, Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt behálózó orosz Transneft vezetékrendszer nyersolaj tranzitja 1,7 százalékkal fog csökkeni 2022 első negyedévében 2021 negyedik negyedévéhez képest.

Fotó: ILIYA PITALEV

A negyedéves olajexportra vonatkozó dokumentum a termelők meghatározott exportútvonalakat használó szállításainak határértékét határozza meg, és a vállalatok termelési volumenének, illetve exportigényének figyelembe vételével készül.

A termelők nem feltétlenül exportálják a nekik engedélyezett teljes mennyiséget, a kvótán felüli export viszont az állam külön engedélyéhez és a Transneft rendszerének kapacitásához kötött.

A 2022 első negyedévére tervezett exportcsökkentés a belföldi finomítók teljesítménynövelését célozhatja, mondta a Reutersnek két orosz olajpiaci kereskedő.

A dokumentum szerint az olajexport az oroszországi Primorszk kikötőjéből 2022 január-márciusában 9,2 millió tonnára csökken a 2021 október-decemberre tervezett 9,9 millió tonnáról. A szomszédos Uszt-Luga kikötőből a negyedik negyedévi 8,8 millió tonnáról 8,5 millió tonnára csökkentik a kivitelt.

A fekete-tengeri Novorosszijszk olajkivitelét viszont 6,2 millió tonnára emelték a következő negyedévre a folyó negyedévi 6,1 millió tonnáról.

A Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás is enyhén csökkenni fog: a Németországba és Lengyelországba irányuló olajexportot 8,81 millió tonnában határozták meg, szemben a 2022 első negyedévi 8,94 millió tonnával.

A Csehországba, Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz olajexport 2022 január-márciusában 3,12 millió tonnára csökken az október-decemberi 3,43 millió tonnáról.