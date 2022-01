Az eddig megállapodottnál tovább, már a folyó gázév végéig, vagyis 2022. szeptember 30-ig lehet a Magyarországról Ukrajnába történő gázszállításhoz lekötni nem megszakítható kapacitást a két ország határán tesztüzemben működő VIP Bereg nevű virtuális átadási ponton. Az eredeti határidő az idei első negyedév vége volt, de FGSZ Zrt. és ukrajnai partnere, a GTSOU a napokban megállapodott az időpont későbbre helyezéséről. Ennek megfelelően április 1. és szeptember 30. között is óránként 3 532 015 kilowattóra (kWh) nem megszakítható kapacitás érhető el a magyarországi kivitel számára, ennyivel egy negyedév alatt összesen mintegy 0,7 milliárd köbméter gáz szállítható.

Február 7-én lesz az aukció

Az FGSZ már tájékoztatta az ügyfeleit, hogy először február 7-én 9 órakor adhatják be azon ajánlataikat, amelyekben a gázév harmadik és negyedik negyedévében kötnének le kapacitásokat. A negyedéves aukciókon el nem adott kapacitásokat a társaság később havi, majd az azokon is megmaradókat napi és napon belüli termékként ajánlja fel. Hangsúlyozta, hogy e kapacitások időszakos létrehozása továbbra sincs hatással a meglévő, behozatali szállítási kapacitásokra, ahogyan a VIP Bereg kiviteli pontra korábban lekötött megszakítható kapacitásokra sem. Viszont a használatukkal (ez korábban jelezte) az osztrák, a szlovák, a horvát vagy a magyar gázpiacon forrással rendelkező kereskedők kedvezőbb feltételek mellett érhetik el az ukrán piacot, Ukrajna pedig több földgázt importálhat a télen Magyarország felől.

A most meghosszabbított lehetőség fennmarad akár hosszú távon is, legalábbis ezen dolgozik az FGSZ és ukrajnai partnere. Előbb azonban meg kell állapodniuk a határponti gáz minőségéről és az ukrán fél által igényelt nyomásfokozás költségeiről. A hosszú távú megállapodás létrejötte hozzájárulhat Magyarország regionális földgázelosztó szerepének megerősödéséhez.

Gyűlnek a szénkészletek

A fentiekről beszámolt a GTSOU is, felidézve, hogy 2022. január 1-jétől 30 százalékkal nőttek az Ukrajna importját szolgáló nem megszakítható kapacitások, és megnyíltak további vásárlási lehetőségek is, például a horvátországi cseppfolyós földgáz (LNG) terminál felől. A társaság újabb gázvásárlási útvonalakat és forrásokat is fel kíván kutatni, hogy „Ukrajna gázellátása stabil maradjon a Gazprom bármilyen forgatókönyve esetén” – ezt a közlemény Szerhij Makogontól, a társaság vezérigazgatójától idézi. Az FGSZ–GTSOU megállapodás jelenleg napi 8 millió köbméter ukrajnai importját teszi lehetővé, de Szlovákia felől további napi 27 millió köbméter áll Ukrajna rendelkezésre.

Az ukrajnai föld alatti gáztárolókban már kevesebb mint 12 milliárd köbméter gáz van a Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint. Ez – mint az oroszországi Gazprom a TASZSZ tudósításában rámutat – már történelmi mélypont. Ez igaz egyébként a földrész többi tárolójának szintjére is, hiszen a nyáron betárolt mennyiségnek a 70 százalékát már felhasználták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint azonban nincs ok pánikra, és Ukrajnában nyugodtan telik majd el az idei fűtési szezon is. Igaz, ehhez sok feltételnek kellett teljesülnie, ezeket az elnök videóüzenetében – amelyről az Unian hírügynökség tudósított – fel is sorolta. Eszerint a föld alatti tárolókban lévő gáz és a felhalmozott szén mennyisége elegendő, szénből több mint egymillió tonna áll az erőművekben és a kikötőkben. A szén ütemesen érkezik a vasúton és a tengeren, a mennyisége pedig – ahogyan a gázé is – napról napra nő – hangsúlyozta.

Rosztiszlav Surma, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülése után stabilnak és kontroll alatt lévőnek nevezte az ukrajnai energiaszektorban a helyzetet. Kiemelte, hogy az erőművek szénkészletei az elmúlt két hónapban megháromszorozódtak, jelenleg több mint 800 ezer tonnán állnak, a kikötőkben pedig már további 280 ezer tonnát raktak ki. Az ország tíz Panamax hajónyi szén szállításáról állapodott meg. Ezenfelül Ukrajna 15 atomerőművi blokkjából jelenleg 14 működik, ami összesen 12,4 gigawatt (GW) teljesítményt jelent (a Paksi Atomerőmű 2 GW), de ha a következő napok időjárása megköveteli, beindítják a tizenötödiket is. Ezzel soha nem látott szintre, 13 GW fölé nőne a nukleáris alapú áramtermelő kapacitások igénybe vett teljesítménye. Rosztiszlav Surma szerint is elég gáza van Ukrajnának, és rendelkezésre állnak a teljesen helyreállított vízerőművek is.

Megzuhant a tranzit

Az ukrajnai gázhálózaton keresztül tavaly 41,6 milliárd köbméter földgázt továbbítottak, 25 százalékkal kevesebbet, mint 2020-ban. Európa felől közel 2,6 milliárd köbméter gáz érkezett keleti szomszédunkhoz, a hatoda az előző évinek. A reexporttal együtt számolt kivitel mintegy 2,6 milliárd köbmétert tett ki.

Bár 2021-ben le volt kötve az Oroszország felőli összes, 44,4 milliárd köbméternyi tranzitkapacitás, ebből csak 41,6 milliárd köbmétert használtak ki a kereskedők. Vagyis annak ellenére sem volt teljes az igény e szállításokra, hogy az európai gázárak jelentősen megemelkedtek, a kínálat és a tárolói készletek pedig csökkentek. Sőt éppen októberben és novemberben maradt el 17 százalékkal Ukrajna Oroszország felőli tranzitja az egy évvel korábbitól, amikor a földrészen legnagyobb ütemben drágult a gáz.

Szerhij Makogon felidézte, hogy az ukrán állami Naftohaz és a Gazprom által 2019 végén kötött ötéves megállapodás szerint az orosz társaság 65 milliárd köbméter ukrajnai tranzitkapacitást köthetett le 2020-ban, és évi 40 milliárdot az időszak további négy évében.

Nagyot esett a Magyarországon és a Románián keresztüli szállítás is, miután üzembe helyezték a Gazprom elkerülő vezetékeit. Április 1-jétől a transzbalkán vezetékre nem küldött a Gazprom gázt Ukrajnán keresztül az orlovkai átadási ponton át, október 1-jétől pedig Magyarországra nem küldött, Beregdarócon keresztül.

Fő eladó lett Magyarország

A GTSOU rendszerén át 2021-ben 38 milliárd köbméter gáz jutott el az európai felhasználókhoz, ez éves összevetésben 26 százalékos csökkenés. Négymilliárd köbmétert kapott Szlovákia (–29 százalék), 3,8 milliárdot Lengyelország (+1 százalék) és 6,8 milliárd köbmétert Magyarország (–29 százalék). A déli irányú tranzit 8 százalékkal 3,6 milliárd köbméterre esett, ezen belül a Romániába érkezett 3,6 milliárd köbméter 56 százalékos csökkenést takar, a moldovai 3,2 milliárd pedig 6 százalékos növekedést.

Ukrajna fő gázeladójává Magyarország lépett elő, de az innen küldött 2,2 milliárd köbméteres mennyiség is 47 százalékkal kisebb volt a 2020-asnál. A fizikai szállítások október 1-jei leállása dacára a fenti virtuális ponton át ekkortól Ukrajna 55,6 millió köbméter gázt vásárolt Magyarországról, ahová 792 millió köbmétert adott el az év végéig. Szlovákiából 285,3 millió köbmétert szerzett be Ukrajna (–97 százalék), míg Lengyelországból 78,6 millió köbmétert (–95 százalék).