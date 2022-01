Akár már a jövő szerdától is megnőhet az Oroszországból Magyarországra érkezett földgáz mennyisége annak alapján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelezte: jövő keddi oroszországi tárgyalása során a jelenleginél nagyobb behozatalról szeretne megállapodni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Nyilatkozata szerint az ősszel aláírt hosszú távú orosz–magyar hosszú gázvásárlási szerződést módosítanák. Mint arról a VG is beszámolt,

a tavaly szeptemberi szerződésben évi 4,5 milliárd köbmétert rögzítettek, ami kényelmesen elég a hazai lakosság egész éves ellátására.

A mennyiségből évi 3,5 milliárd köbméter Szerbián át, 1 milliárd pedig Ausztrián át érkezne.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Fontos, hogy a szerződés szerint a szállítás elkerülné Ukrajnát. Amennyiben kedden módosítják a tavalyi szerződést, akkor a plusz gáztételek is jó eséllyel az említett két országon át, azaz mosonmagyaróvári és kiskundorozsmai belépéssel érkezhetnek. E két irányból egyébként jelenleg (péntek délelőtt) is jön az import, mellesleg nagy tétel gáz el is hagyja az országot Szerbia és Románia felé.

Kérdés, hogy Magyarország – amely most épp kérő pozícióban van – milyen áron jut a nagyobb gázmennyiséghez. A kedvezőbb opció szerint ugyanazon az áron, amelyen a 4,5 milliárd köbméterről megállapodott. Ezt az árat ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a hivatalos magyar bejelentésben kedvezőnek nevezték.

Ám megeshet az is, hogy felárat, vagy piaci árat kér az orosz fél a soron kívüli igény kielégítéséért, és az is, hogy kiköti: a most megemelendő mennyiség tartósan benne is marad a szerződésben.

Fotó: Sputnik via AFP

Persze, az sem kizárt, hogy mégsem a meglévő megállapodást írják felül, hanem külön kereskedelmi szerződést kötnek, ami Magyarországnak számára piaci árat jelent. A gáz ekkor, mint a mostani kereskedelmi szerződésekben rögzített tételek is, érkezhet akár Ukrajnán át is, de erről az eladó dönt.

Az orosz–ukrán háború boríthatná az európai gázellátást A gázárak felső határa a csillagos ég lenne.

Derűlátó megközelítéssel csak elvi lehetőség, de megemlítendő, hogy Magyarország esetleg nem kap plusz gázt. Ez nagy próbatétel lenne, de az ország jó eséllyel venné az akadályt.

Ehhez növelnie kellene a földalatti tárolókból kivett mennyiséget, aminek a napi kitárolási kapacitások és a hozzáférhető mennyiség szabhatnak határt. Az ország december 15-én 2,72 milliárd köbméter mobil gázkészlettel rendelkezett, ez ugyan az elmúlt négy év legalacsonyabb adata, de a mennyiség elég lehet a fűtési idény végéig. Növelhető közben az alternatív forrásból származó import, épp jelenleg is érkezik világpiaci gáz Horvátországon keresztül. Valamelyest növelhető, illetve beindítható a stratégiai és kereskedelmi tartalékok terhére az olajalapú energiatermelés is, továbbá folyamatosan rendelkezésre áll a nem nagy súlyú hazai földgáztermelés. Ha mindez kevés, szélső esetben életbe léphet az a többlépcsős korlátozási terv, amely elsőként azokat a felhasználókat zárná ki a gázellátásból, amelyek működése az ország szempontjából leginkább nélkülözhető, utolsóként pedig értelemszerűen a lakosságot és az azt ellátó intézményeket, például a kórházakat. (A korlátozási listát évente frissítik.)

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Technikai akadálya azonban aligha lesz az import felfuttatásának, ha kedden egymás markába csap Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.

A magyarországi földgázrendszer, ezen belül az importkapacitások elmúlt években történt fejlesztéseinek köszönhetően kényelmesen megnövelhetőnek tűnik a behozatal, de cikkünk e részét azonnal kiegészítjük, amint megkaptuk az FGSZ Földgázszállító Zrt.-től erről kért tájékoztatást.