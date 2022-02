Zajlanak a tárgyalások a Magyarországra történő gázszállítás mennyiségének növeléséről – közölte újságírókkal Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a ria.ru híroldal szerint. „Ezekről a kérdésekről vita folyik, és mindig azt mondjuk, hogy az elnök (Vlagyimir Putyin – a szerk.) folyamatosan kapcsolatban áll Alekszej Millerrel, a Gazprom vezetőjével ilyen fontos kérdésekben. Amikor ezeken a megbeszéléseken döntés születik, majd kiderül” – mondta még a szóvivő.

A bejelentés arra az évi egymilliárd köbméter földgázra vonatkozik,

amellyel Orbán Viktor miniszterelnök szándéka szerint megnőne a tavaly szeptemberben született magyar-orosz hosszú távú szerződésben foglalt, évi 4,5 milliárd köbméteres mennyiség. Orbán Viktor kérése téma volt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott, múlt csütörtöki tárgyaláson is.

Fotó: SERGEY GUNEEV / AFP

A mennyiség esetleges növelésén túl a fenti megbeszéléseknek az is, hogy milyen áron adja el a Gazprom a plusz egymilliárd köbmétert. Alapértelmezésnek tekinthető az is, hogy a más élő hosszú távú szerződésben foglalt áron, de amellett is szólhat érv, hogy lényegében új megállapodásból, új feltételekkel van szó.