Olyan mértékben nő a villamos energia ára, hogy hiába drágultak meg a komplett napelemes rendszerek egy év alatt mintegy 20 százalékkal, mégis rövidül e beruházások megtérülési ideje. Az elmúlt tíz évben ugyanis az érintett technológia és eszközeinek ára folyamatosan és összességében ennél nagyobb mértékben csökkent.

A megtérülés ideje függ a rendszer méretétől is, mert az minél kisebb, fajlagosan annál drágább, hiszen egyedül az inverter is több százezer forintba kerül. A sztenderd megtérülési idő a családi házak esetében nyolc-tíz év, amit a támogatások akár négy-öt évre is leszorítanak, amíg a rezsicsökkentett árak vannak érvényben. Az ipari felhasználók esetében, akik az áramkereskedőktől veszik az áramot, van példa 3-3,5 éves megtérülésre is, ami már olyan rövid idő, hogy Lamos Zsolt Assix-vezérigazgató tapasztalata szerint egyre több példa van támogatás nélküli telepítésre. A megtérülést gyorsítja a nem lakossági beruházások esetében, hogy az áram kilowattóránkénti piaci ára jelentősen magasabb a lakosságinál.

A lakossági piacon ma már alapértelmezés, hogy a napelemes rendszereket hőszivattyúval egészítsék ki, ez mellesleg elvárása is a támogatásoknak. Tízből hat-nyolc megbízó már klímával, vagy levegő-víz hőszivattyúval kombinálva kéri a napelemét.

Egy Kádár-kocka esetében – amelyen legfeljebb tíz panel fér el – egy napelemes rendszer teljesítménye négy, maximum öt kilowatt lehet. Ha a megbízó a fűtést is meg akarja oldani a saját termelésű energiával, az Assix Intersolar a levegő-levegő rendszerű úgynevezett multiklíma, azaz hőszivattyú telepítését javasolja, a levegő-víz megoldást viszont akkor, amikor a kültéri egységet a meglévő fűtési rendszerre kell kapcsolni. (Ez utóbbi esetben azonban radiátorcserére lehet szükség.) Egy ilyen teljes beruházás nyolc-tíz millió forintba kerül.

Annak alapján, hogy a most folyó, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatással kiírt pályázatban mindenki megkapja a dotációt, már legalább 40 ezer háztartás rendelt, vagy fog rendelni hőszivattyús rendszert.

Az idő azonban sürget – hívta fel a figyelmet Lamos Zsolt –, mert az otthonfelújítási támogatás azon nyertes pályázója, aki június 30-ig nem bíz meg egy kivitelezőt, kicsúszhat a december 31-i határidőből a szolgáltatói ügyintézések ideje és a piaci bizonytalanságok miatt, és elesik a támogatástól.

Emellett június 30-án lép hatályba az az előírás, amely szerint az új építésű házak csak akkor kapnak használatbavételi engedélyt, ha az energiaellátásuk legalább 25 százaléka megújuló forrásból származik. Ez a gyakorlatban három-öt kilowattnyi megújuló kapacitást jelent. Az Assix Intersolar tapasztalatai szerint a vevők alapesetben ekkora rendszerrel kalkulálnak, és már be sem vezetik a gázt, inkább a napelemre és a hőszivattyúra alapoznak.

Ám hiába sürget az idő, óvatosan kell kivitelezőt választani. A piacon ugyanis akadnak szép számmal frissen próbálkozó, családi méretű vállalkozások , valamint később esetleg nehezen elérhető külföldiek is, ami azért fontos, mert a napelemes rendszerek esetében hosszúak a garanciák: az invertergyártók többsége tíz évet ad, a panelgyártók 12 évet, a termelési garancia pedig 25 év.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha ezen időn belül a napelem teljesítménye 85 százalék alá esik, akkor azt ingyen ki kell cserélni.

Az ügyvezető szerint a társasházaknak is érdemes lehet napelemet telepíteniük például a lépcsőházi világítás, a liftek és a szellőzőmotorok működtetéséhez.

Lamos Zsolt erősen eltúlzottnak minősítette a naperőművek csatlakozási stopjáról minap megjelent értelmezéseket. A szolgáltatók ugyanis a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz csatlakozó kereskedelmi erőművek kapacitásigényét utasíthatják vissza, ha azt a hálózatuk nem tudja befogadni, ám a háztartási méretű kiserőművekét nem. Az ötven kilowatt feletti, és ötszáz kilowatt alatti igények esetében megoldás lehet az úgynevezett visszwatt védelem.

Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak annyi áramot termel, amennyit fel is használ, vagyis nem terheli a külső hálózati rendszert. Ez a saját érdeke is, amennyiben pályázati forrást használ, mert ha a külső hálózatba táplál, és abból bevétele keletkezik, akkor eleshet a támogatástól.

A mai technológia lehetővé teszi energiatároló nélkül a teljes éves villamos áramigény 25-30 százalékának napelemes rendszerrel történő biztosítását.

Akkumulátoros energiatárolóval ez a szint növelhető, főleg hétvégi termeléssel és hét közbeni felhasználással. Több műszakos termelés esetén az éjszakai műszak villamosenergia-igénye kielégíthető a nappali termelésből, viszont a nyári és téli energia elosztására ez a technológia még nem alkalmas. Erre a közeljövőben megjelenő hidrogéntárolók lehetnek jók – emelte ki az ügyvezető.

Ötévnyi tapasztalattal

Az Assix Intersolar Kft. tapasztalatai öt évre nyúlnak vissza, anyavállalata, az Assix Kereskedelmi Zrt. ugyanis 2017 óta gyárt ipari méretű napelemerőművekhez szükséges lapostető- és szabadföldi tartószerkezetet. Azóta belépett a háztartási kiserőmű méretű és az 500 kilowatt alatti ipari tető szegmensbe is, ahol az idén 1000-1200 megrendelése lehet. Eddig körülbelül 250 megawattnyi naperőműhöz szükséges tartószerkezetet állított elő, de ez évtől évi 300 megawattnyira képes. Ennek alapján a szegmensében mintegy 12,5 százalékos piaci részesedést ért el az ügyvezető becslése szerint.