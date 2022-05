Az energiaszektoron belül elsősorban Moltól lehetne extraprofitot elvonni, kézenfekvő módon pedig az olajimport megadóztatásával Plester Tamás, az Erste Befektetési Zrt. EMEA olaj- és gázipari elemzője szerint, akit a VG a kormány extraprofit-elvonási bejelentése kapcsán kérdezett.

Pletser Tamás emlékeztetett, hogy az orosz olajimport esetleges megadóztatása már felmerült EU olajembargós rendeletének alternatívájaként, mivel magát az embargós döntést például Magyarország várhatóan megvétózza. Bár a Molnak nagy profitot hoz a háború, az állam máris jelentősen sújtja azzal, hogy csökkenti a jövedelmét az üzemanyagárak befagyasztásával. Ha most még egy plusz adót is kiróna rá, már „két oldalról kezdené el fejni a tehenet”, márpedig aligha cél nehéz helyzetbe hozni ezt a céget.

A magyarországihoz hasonló adóztatási tervei vannak egyébként Szlovákiának, és előbb-utóbb Horvátország is ilyen lépésre kényszerül Pletser Tamás szerint, sőt egész Európában tenni kell valamit a magas költségvetési hiányok kezelésére.

A kereskedelmet nehezebb megfogni

Jelentős energiapiaci szereplő a MET csoport is, és bár Svájcban van bejegyezve, megadóztatható mondjuk a kereskedett mennyiségen keresztül is. Mint Pletser Tamás rámutatott, az is a kereskedett mennyiség alapján történő adóztatás mellett szól, hogy magán a kereskedésen nagyon kis marzsok keletkeznek, így hatékonyan a volumen fogható meg. Ez a MET csoport esetében évi 70 milliárd köbméter gázt jelent. Ugyanakkor az adózás alól ki is lehet bújni, hiszen a MET is sok országban kereskedik. A kereskedelmet általában is nehezebb megadóztatni, ez újabb termelésre adóztatása mellett.

Nem sérülhet a rendszeregyensúly

Így az Alteótól – és minden olyan cégtől is könnyebb elvonni –, amelynek van eszköze, így a Alteót például a kiegyensúlyozó, gázmotoros eszközén keresztül. Ugyanakkor a mostani, rendkívül volatilis környezetben éppen az Alteo szolgáltatására van hatalmas szükség. „Ha azt akarjuk, hogy instabilabbá váljon a magyar energiarendszer, akkor érdemes őket megadóztatni. Ha viszont azt szeretnénk, hogy inkább beruházzanak, akkor most kicsit nehezebb dolog az adóztatásuk” – mutatott rá Pletser Tamás, visszatérve arra, hogy most a „Mol a legegyszerűbb”.

Havi 70-80 milliárdos mínusz

Az MVM-be az elemző szerint inkább tolni kellene pénzt még azt figyelembe véve is, hogy a csoport egyes leányvállalatai nyereségesek, hiszen összességében nettó extra veszteséget termel. Amiatt, hogy a befagyasztott hatósági árak miatt az elemző becslése szerint az MVM-nek havonta 70-80 milliárd forint mínusza keletkezik, esetében inkább az a kérdés merül fel,

hogy az államnak nem kell-e átvennie tőle a terheket tőkeemeléssel, esetleg akár magát a hosszú távú orosz gázimport-szerződést is.