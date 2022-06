Alighanem hozzá kell nyúlni Magyarország biztonsági kőolaj-, illetve olajtermékkészleteihez amiatt, hogy az ausztriai OMV finomítójában pénteken történt műszaki probléma következtében egy időre megszűnt az ország utolsó olajtermékimportja is. Ausztriában hat napra már felszabadították a biztonsági készleteket, a hazai tartalékok használatáról a technológiai és ipari miniszter dönthet. A tárcának ezzel kapcsolatban feltett kérdésünkre lapzártánkig nem érkezett válasz. Bár a minisztérium hétfőn közölte, hogy Magyarországon nincs ellátási probléma, a lakosság ellátható az ország saját termeléséből és készleteiből, és tetemesek a biztonsági tartalékok is, de nem írt a lakosságon kívüli felhasználók – így a közúti fuvarozók, a buszok, a dízelmozdonyok vagy a dízeles mezőgazdasági és munkagépek – ellátásáról.

Fotó: OMV

Lesz teendője a Molnak

Az ellátás az egyetlen belföldi termelőre, a Molra hárul, amely egyelőre importálhat szlovákiai leányvállalatától is. (Futott a múlt héten magyar síneken a lengyelországi Grupa Lotos szerelvénye is, de az tranzitszállítmány lehetett.) A Mol ausztriai töltőállomásainak ellátásáról a Molnál nem kívántak nyilatkozni a VG-nek, ahogyan a hazai biztonsági készletek felszabadításának szükségességéről sem. Mint jelezték, az OMV nyilatkozata alapján úgy értékelik, hogy az osztrák cégnek nem lesz problémája a magyarországi kútjai kiszolgálásával, a Technológiai és Ipari Minisztérium hétfői bejelentése szerint pedig problémamentes a hazai ellátás is.

Az energiaminiszter dönt

A VG információi szerint a Mol és az OMV már egyeztet a további ellátásról, ez egyébként kézenfekvő is. Mivel piaci vélemények szerint esélyes, hogy előbb-utóbb a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által tárolt tartalékból is fogunk használni, lapunk érdeklődött a szövetségnél is, amely annyit jelzett, hogy a biztonsági kőolaj és kőolajtermékek felszabadítása az energiaügyekért felelős miniszter hatásköre.

Honlapja szerint a szövetség az országban nyolc településen – ezen belül több telephelyen – tároltat kőolajat vagy olajterméket, három társaság létesítményeiben. Az Opal Zrt.-nél Celldömölkön, Pétfürdőn Komáromban és Vámosgyörkön olajterméket, Százhalombattán és Tiszaújvárosban pedig kőolajat, a Molnál az utóbbi két városban kőolajat, a Terméktároló Zrt.-nél pedig Komáromban, Szajolon és Tiszaújvárosban olajterméket. Mindez a törvénynek megfelelően kényelmesen hosszú időre, 90 napi hazai felhasználásra elég.

Még várni kell

Csakhogy nem tudni, mennyi ideig marad a piac OMV-termék nélkül. A társaság a VG érdeklődésére közölte, hogy hosszabb javításra számít, még nem tudható pontosan, milyen hosszúra. Felidézte, hogy 2022. június 3-án a schwechati finomító nyersolaj-desztillációs egységében a karbantartás lezárásának részeként végzett, jogszabályban előírt víznyomáspróba során keletkezett a komolyabb kár. A finomító egyes területei azonban továbbra is üzemelhetnek, a társaság pedig vizsgálja, hogy milyen rövid távú műszaki megoldásokkal kompenzálhatók a károk. Folyamatosan elemzik magukat a károkat és azt is, hogy milyen termelési és termékellátási korlátozások válhatnak szükségessé.

Az OMV megoldást keres

Az OMV számára saját termékkészletei és Ausztria üzemanyag-tartalékainak felszabadítása lehetővé teszik, hogy ellátási alternatívákat találjon. „Jelenleg is dolgozunk az OMV finomítói közötti és a saját tárolóhálózaton belüli új ellátási lehetőségeken, továbbá partnereinkkel is további megoldásokat keresünk a helyzet enyhítésére. Mindezek az intézkedések a kész- és félkész termékeket érintik, és az ellátás biztonságának fenntartását szolgálják” – közölték. A társaság leszögezte továbbá, hogy nem tervezi a töltőállomások bezárását sem Magyarországon, sem más országokban, és mindent megtesz az ellátás fenntartása érdekében. (Az esetleges bezárások lehetőségét egy nappal korábban cáfolta az OMV szóvivője, Andreas Rinofner is.)

Magyarországi töltőállomásainak a nyugati országrészben lévő egységeit az OMV a schwechati finomítóból saját termékkel, a többit a Moltól vásárolt üzemanyaggal látja el.