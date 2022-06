Több fogás is található azon a rendeleten, amely megtiltja, hogy május 27-től a külföldi autósok is tankolhassanak a tavaly november 15-től literenként 480 forinton befagyasztott árú magyarországi benzinből és dízelből – mutattak rá a VG-nek piaci szereplők.

Fotó: Komka Péter

Már az is problémás volt, hogy a jogszabály nem adott elég időt az új számlázásra való átállásra, pedig a váltáshoz jelentős informatikai fejlesztésre volt szükség. Előzőleg ugyanis csak a nagy nyomású töltőpisztolyok esetében kellett megoldani, hogy hol 480 forintos, hol annál jóval drágább gázolajat lehessen velük vételezni, most viszont minden kútoszlop minden normál terméket adó pisztolyánál lehetővé kellett tenni a kétfajta ár alkalmazását az azonos termék esetében.

Túlzás pertől tartani?

Az ezt szükségessé tévő rendelet azért kívánja távol tartani az ársapkás benzintől és gázolajtól a külföldieket, mert ősz óta olyan mértékben megnőtt az üzemanyag-turizmus, hogy már ellátási problémával fenyegetett. (Éppen a felvásárlási roham lerövidítése volt a rövid átállási idő hivatalos magyarázata is.) Ám mivel a hazai és a külföldi autósok közötti különbségtétel uniós jogot sérthet, az érintett hazai szabályozás alkalmazása perek sokaságával fenyeget. Ha a panasztevő egy nagyobb töltőállomást citál bíróság elé, az könnyebben elviseli majd a per költségeit, perbe hívhatja maga mellett a magyar államot, vagy kártérítést követelhet tőle. Egy kisebb, fehér kút elvérezhet a hercehurcában.

Kanna, rendszámtábla nélkül

A múlt hét elejére a nagyobb töltőállomások végeztek a számlázásuk átalakításával, egy másik alapprobléma azonban jelenleg is él. A töltőállomások tulajdonosainak, üzemeltetőinek ugyanis nincs hatósági jogkörük, így eszközük sem arra, hogy az autósokkal igazoltassák magyar állampolgárságukat. Igazolás híján viszont a jogszabály szerint csak piaci árú üzemanyagot adhatnak el, ám az ilyen helyzetek a valóságban nem egyszer vitákhoz, rendőrök hívásáig fajuló atrocitásokhoz vezetnek. Igaz, a magyar rendszám megléte jellemzően elégnek tűnik a jogosultság igazolására.

Nyitott maradt az is, hogy a hatósági áras tankolásra jogosult autós milyen módon és mennyit tölthet – egyáltalán tölthet-e – üzemanyagot kannába, mopedbe, utánfutón lévő jetbe, hajóba, benzines fűnyíróba. Megteheti-e, hogy autója feltöltése után nem teszi vissza a helyére pisztolyt, hanem áthelyezi az előbbi eszközök valamelyikébe? És mi a teendő, ha eleve csak „rendszám nélküli” kannával érkezik?

Jöttünk tankolni!

Kavart némi vihart az a bel- és a külföldi sajtóban is megjelent hír is, hogy viszonossági alapon a szerb és a szlovén állampolgárok továbbra is átjöhetnek tankolni. Mert jöttek is. Csakhogy az erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg, így nem jár nekik a 480 forintos üzemanyag, ők azonban meg vannak győződve arról, hogy a kutasok becsapják őket.

A tét a fenti esetekben a kutasokkal való veszekedéseken túl maga a tankolás költsége: holnaptól a gázolaj literjéért piaci feltételek mellett a jelenleginél 30 forinttal többet, akár bő 800 forintot kell fizetni a Holtankoljak.hu előrejelzése szerint, a benzin átlagára marad 770 forint körül. Piaci áron azonban nagyon kevés üzemanyag kel el Magyarországon a két alaptermék árának tavaly november 15-i maximálása óta, a mennyiséget kissé növelhetik az autóval érkező külföldi nyaralók.

Adóra adó

A töltőállomás-üzemeltetők fél éve vastagon veszteségesen üzemelnek, mert a hatósági áras termékeket csak veszteséggel tudják eladni, e mínuszuk pedig nem jön vissza a bevételeik mintegy 15 százalékát kitevő shopokon és az autómosókon. Ilyen helyzetben érte őket új teherként az extraprofit-adó, amely a tavaly novemberig befizetett kiskereskedelmi különadó 80 százaléka.