Az Ukrajnában folyó háborúnak két, globális válságba torkolló súlyos hatása van, az egyik az élelmiszerhiány, a másik az energiaellátás bizonytalansága – mutatott rá tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Nikosz Dendiasz görög külügyminiszterrel tárgyalt. Felidézte, hogy a két ország kereskedelmi kapcsolatai tavaly bővültek, az idén pedig tovább erősödtek, sajnos azonban a mostani állapotot az ukrajnai háború következményei alakítják.

Fotó: MARTON KIRALY

Szijjártó Péter magyarázata szerint az élelmiszerhiány miatt újabb migrációs hullámmal kell számolnunk, ha ugyanis nem sikerül növelni az Oroszországból és Ukrajnából induló gabonaexportot, akkor éppen azokban a térségekben lesz éhínség, amelyek a migráció kiinduló területeinek számítanak. Máris nő a migráció a nyugat-balkáni területeken.Az energiabizonytalanság oldásában azonban Görögországnak komoly szerepe lehet a miniszter szerint. Mint leszögezte, az a magyar alapvetés, hogy a biztonságos energiaellátás racionális, fizikai és matematikai kérdés, nem pedig filozófiai, mert azzal nem lehet fűteni. Magyarország ezért is nem támogatott semmi olyan javaslatot, amely veszélybe sodorná az energiaellátását. „Kiálltunk amellett, hogy orosz olajat vegyünk, és fel sem merül, hogy ne vásároljunk gázt is” – szögezte le.

Ugyanakkor az országnak további forrásokból is szüksége van gázra, de ez sok beruházást és pénzt igényel, ebben Görögországnak komoly szerepe van. Magyar részről a két fő alternatív forrás a kelet-mediterrán medence és Azerbajdzsánéban, de mindkét térségből Görögországon át érkezne a gáz.

„Köszönjük, hogy Görögország egymilliárd köbméterről négymilliárd növelte a görög-bolgár határon át továbbítható gáz mennyiségét. E gázhoz azonban Magyarország közvetlenül még nem fér hozzá, és még nem is elég. Reméljük, hogy más országok is hasonló fejlesztéseket valósítanak meg, és közvetlenül is elérjük majd az új gázforrásokat. Addig azonban Magyarország számára nincs alternatívája az orosz gáznak” – közölte. Bejelentette, hogy Magyarország támogatja, hogy Görögország megkapja az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó pozícióját.

Beszédében Nikosz Dendiasz ismertette országa gázközponti szerepéből adódó adottságait, gázinfrastruktúra-fejlesztéseit. Néhány hét múlva például üzembe helyezik az alexandropouloszi LNG terminált.