„Azt a több ország által is felvetett javaslatot tárgyaltuk meg, amely szerint vízumtilalmat kellene bevezetni az orosz állampolgárokkal szemben” – jelentette be a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Prágában az uniós külügyminiszterek informális tanácskozásán vesz részt. Azonban – mint közölte – ennél fontosabbnak tartja az európai energiaválság ügyét – de jelezte:

nem lesz általános európai vízumtilalom az orosz állampolgárok számára,

miután ez ellen több ország felszólalt, Magyarország képviseletében ő maga is. Ugyanakkor az EU fel fogja mondani Oroszországgal a vízumkönnyítési megállapodást, ehhez elegendő a tagországok minősített többsége.

Fotó: Martin DivisekMTI/EPA

Jól telnek a tárolók

A miniszter ismertette, hogy Magyarország jól áll a földgáztárolók töltöttsége szempontjából. Ez fogyasztásarányosan azt jelenti, hogy 36,5 százalék fölé mentünk, ami már nagyobb arány az Európai Unióban elvártnál, egyben éllovasi pozíció. Az európai átlagos töltöttség 21,4 százalék, szintén a fogyasztáshoz képest. A magyar kormány célja azonban a teljes biztonság elérése, vagyis az, hogy a hazai lakosság sem a következő télen, sem semmikor ne kerüljön olyan méltatlan helyzetbe, hogy nem tudnak fűteni, meleg vizet használni vagy főzni. Emellett az országban annyi gáznak kell lennie, hogy a gáz hiánya ne okozzon gazdasági nehézségeket, esetleg munkahelyek elvesztését.

Az augusztusi pluszon felül küldhet gázt a Gazprom

A kormány ezért is döntött arról, hogy plusz gázmennyiséget kell vásárolni a már leszerződött mennyiségen felül. Ám olajat, vagy gázt onnan lehet vásárolni, ahol van, és ahonnan azt el is lehet hozni. Világos, hogy Magyarország gázellátása kizárt az orosz gázforrások és a vezetékes szállítási útvonalak nélkül. „Ezért is tárgyaltam a nyáron Moszkvában a további gázvásárlásról.

Megtörtént a megállapodás a szeptemberi és az októberi gázmennyiségről is.

A Gazprom szeptember 1-jétől is szállít plusz gázt Magyarországra, a többletszállítás napi maximális mértékét 5,8 millió köbméterre emeli”. A miniszter emlékeztetett, hogy az augusztusi plusz szállítás napi 2,6 millió köbméter volt. A mennyiség szeptembertől kezdődő növeléséről megszületett a megállapodás az orosz társasággal.