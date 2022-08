A Független Benzinkutak Szövetségéhez (FBSZ) tartozó és azt támogató benzinkutak a kialakult ellátási hiányok, bizonytalanságok és a ki nem fizetett anyagi támogatások miatt augusztus 19–20-án szüneteltetni kényszerülnek az üzemanyag-kiszolgálást – áll a VG-hez eljuttatott közleményben.

Fotó: Földi D. Attila / Nemzeti Sport

A támogatások utalásának késlekedéséről a szövetség elnöke, Egri Gábor már a hónap elején beszélt lapunknak, a helyzet ezek szerint azóta sem rendeződött. A támogatásokra azért van szükségük a független kutaknak, mert tetemes veszteségük keletkezik amiatt, hogy a beszerzési árnál jóval alacsonyabb hatósági áron kell eladniuk a normál benzint és a gázolajat.

Egri Gábor akkor arról beszélt, hogy tucatjával állnak le a fehér kutak, amelyekből mintegy ezer működik az országban. Lapunk friss információi is megerősítik a közleményben az ellátási hiányra vonatkozó panaszt. A helyzet amiatt alakult ki, hogy az ársapka bevezetésével lényegében leállt a független üzemanyag-nagykereskedők importja, ezzel a fehér kutak ellátása is. Ma már csak azok a cégek hoznak be benzint és gázolajat, amelyek a saját hálózataikat szolgálják ki. Míg piaci becslések szerint előzőleg a Mol látta el a hazai üzemanyagpiac 70 százalékát, most 90 százalék körül is lehet a súlya.

Korábbi nagykereskedőjük visszalépése miatt a fehér kutak is a Molnál kilincseltek, amely azonban csak korlátozott mértékben tudja őket kiszolgálni, hiszen megvannak a saját, szerződéses vevői is.

Februári alakuló ülésen az FBSZ a következő nyilatkozatot tette fel honlapjára:

Támogatjuk a kormány családpolitikáját, de nem a családok terhére. Az üzemanyagárstop 10 ezer család megélhetését érinti.

Kérjük a hatósági ár törvényes képzését, ami biztosítja családi vállalkozásaink megélhetését. (1990. LXXXVII 8.§ (1) törvény)

Javasoljuk a jövedéki adó áfamentességét.

Javasoljuk az üzemanyagok áfájának 5 százalékra csökkentését.

Alatta ez szerepel: „A nyilatkozatot a tagok végül tökéletes egyetértésben hozták, de az ide vezető út egyáltalán nem volt indulatmentes. A résztvevők majd mindegyike azonnali és határozott fellépést kívánt, de azzal mindenki tisztában volt, hogy csak egyszerű és kivitelezhető kérésekkel fordulhatunk a minisztériumhoz.

A nyilatkozat rámutat arra a régóta fel nem oldott hibájára a rendszernek, hogy a jövedéki adót áfás számlával fizetjük ki, és arra, hogy ma törvény biztosítja a vállalkozások jogát, hogy nyereséget képezzenek, így tulajdonképpen törvényellenes a kiskereskedelemre hárítani az árstoppolitikát. Az első lépés megtörtént, a minisztérium már érti, hogy mivel áll szemben. Ha mégsem, akkor később majd megérti.”

Márciusban megjelent az FBSZ honlapján az is, hogy a kormány elfogadta azt a megállapodáscsomagot, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetsége dolgozott ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Ásványolaj Szövetség támogatásával. A sztrájk mostani bejelentése alapján azonban úgy tűnik, messze a megoldás.