Ma megnyílt a nagy márkákhoz nem tartozó, úgynevezett fehér kutak – újabb szóhasználattal kisbenzinkutak – számára az az IFKA-felület, amelyen azért pályázhatnak literenként 20 forintos árkiegészítésre, mert a hatósági árszabályozás miatt veszítenek a normál üzemanyagok értékesítésén, és túl gyengék a szűkös hónapok átvészeléséhez.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Csakhogy most azzal kellett szembesülniük, hogy csökkent a támogatás. „Az erről szóló márciusi határozat még maximum 2,3 millió eurót tartalmazott, ezt azóta módosították 400 ezer euróra, ám most kiderült, hogy abban a három hónapban, amennyi még hátra van a hatósági árak november 1-jéig élő hatályáig, egy pályázó legfeljebb 80 millió forintot kaphat – válaszolt a VG-nek a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke. Mint mondta,

hiába nyílt meg a pályázat, nem volt benne köszönet, a megpróbáltatásunk pedig már 277 napja tart, a kollégák nagyon el vannak keseredve. Sokan bezárnak most hétvégére.

Az IFKA honlapján található tájékoztatás szerint a támogatásra a legfeljebb 50 töltőállomást működtető vállalkozások pályázhatnak a keret kimerüléséig. A támogatás alapja a támogatást igénylő 2021. évi március, április, május, június, július, augusztus és szeptember hónapokban összesen értékesített üzemanyag (benzin és gázolaj) mennyiségének 80 százaléka (literben). A támogatás literenként 20 forint.

Még üzemanyagot sem kapnak eleget

A fehér kutak alapvetően azért vannak sokkal nehezebb helyzetben színes riválisaiknál, mert kevésbé tőkeerősek, emiatt nem vagy alig tudják átvészelni a veszteséges hónapokat. Prémiumterméket egyébként is kevesen értékesítenek közülük – bár az ilyen termék az extramagas árai miatt most egyébként is alig fogy –, ha pedig van shopjuk, kávézójuk, azoknak szerény a kínálata a nagy láncokhoz képest. Ám már üzemanyagból sem jutnak eléghez. Egri Gábor megerősítette korábbi közlését, mely szerint a kis kutak továbbra is feleannyi üzemanyagot vásárolhatnak a Moltól, mint amennyit igényelnek. A Mol értelemszerűen elsőként a saját hálózatát és korábbi, szerződéses partnereit látja el elsőként.

Oda az árjelző szerep, szünetel a verseny

A literenkénti hatósági ár bevezetésének további negatív következményeire is felhívták lapunk figyelmét szakmai piaci körökből. A fehér kutakat működtető kis magyar vállalkozások korábbi áraiból ugyanis tudni lehetett, hogy mekkora az az ár, amely mellett még nyereséges a nagy kutakéval azonos minőség termék értékesítése. A kis kutaknak tehát volt egy árjelző szerepük, amely most megszűnt. (A kis kutak üzemanyagának a minősége nem gyengébb a nagyokénál, hiszen ugyanazok a nagykereskedők látják el őket.) Ideiglenesen megszűnt a fehérek versenygeneráló, ezzel árstabilizáló szerepe is. Ezt jól szemlélteti, hogy sok vevőjük átpártolt a színes töltőállomásokhoz. Ám még nagyobb baj a VG-hez eljutott borúlátó, már a piaci újrafelosztását emlegető vélemények szerint, mert a hatósági árak kivezetése utáni nehézkes lesz visszarendeződés, mert addigra sok kisbenzinkút bedobhatja törülközőt.

Márpedig minél kevesebben lesznek, annál inkább halványul az árjelző és a versenygeneráló szerepük, a náluk nagyobb és erősebb a színes riválisok pedig annál könnyebben növelhetik az árrésüket.

Persze ez utóbbiak végleg át is vehetik a kisbenzinkutak hozzájuk részben már egyébként is átszerződött vevőkörét.