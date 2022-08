A finomító-karbantartásokon felül a szokásosnál több javítás korlátozza térségünk üzemanyagigényének kielégítését, az ősszel talán már kedvezőbb lesz a helyzet.

Fotó: Joe Klamar/AFP

Az ellátási zavar megelőzésére Magyarországon piacra került a biztonsági készletek egy része, a térség öt nagy finomítójából kényszerpihenőn lévő ötből ugyanis egy éppen Magyarországon működik. Normál esetben elejét lehetett volna venni a biztonsági készlet felhasználásának, hiszen a Mol Dunai Finomítójában (Dufi) „csak” tervezett, igaz, egy tavaszról augusztusra halasztott karbantartás zajlik. Ám a százhalombattai létesítmény működését júniusban tűz akasztotta meg, majd egy ausztriai baleset adott többletfeladatot: tűz ütött ki az OMV schwechati létesítményében is, emiatt pótolni kellett azt az üzemanyag-mennyiséget, amelyet a magyarországi piac eredetileg Ausztriából várt. Mellesleg Schwechat már április eleje óta állt, de akkor rendszeres karbantartás miatt, újraindítását pedig éppen az említett baleset akadályozta meg. Javítása tart, piaci vélemények szerint szeptember vége előtt nem is termel újra teljes kapacitással, ennél maga az OMV sem ígér korábbi kezdést.

Hiányzik a piacról az osztrák termék

Már Schwechat leállása miatt is hozzá kellett nyúlni a helyi vésztartalékhoz, amelynek visszapótlását lapunk korábbi cikke szerint az OMV-nek ebben a hónapban el kellett kezdenie, ismét karcsúsítva a kínálatot. Pedig június és augusztus között a VG által közzétett becslés szerint 30 ezer tonna benzint és 50 ezer tonna dízelt exportált volna Magyarországra, ami a hazai benzinpiac 17-19 és a dízelpiac 13-15 százalékát jelenti. A társaság mintegy 200 benzinkutat üzemeltet Magyarországon. Közlése szerint a baleset és következményei miatt mintegy 200 millió euró kára keletkezett.

A térség öt nagy finomítójából a harmadik, a csehországi Litvinovban működő létesítmény az Orlen Unipetrolé. Hidrokrakkolóját július 20-án állították le egy robbanás és egy tűz miatt.

A Dufi évente 8,1 millió tonna olajat tud feldolgozni, Scwechat 9,6 millió, Litvinov pedig 5,4 millió tonnát. Ennél persze kevesebb olaj feldolgozása esik ki a piacról, mert a létesítmények egyébként sem dolgoznak teljes kihasználtsággal, és nem tudni, hogy a mostani javítás, karbantartás alatt mennyivel esett a kibocsátásuk. Hírek szerint az OMV most 20, a Dufi 35 százalékon pörög.

A pozsonyi és a rijekai feldolgozó rendben termel

A régió másik két nagy finomítója rendben termel. Augusztus 1-jén újraindult a Molhol tartozó Slovnaft pozsonyi finomítója. Nyári karbantartása több mint 60 millió euróba került, a május végén kezdődött munka során fokozatosan 21 üzemegységet állítottak le. A létesítmény az ősszel megint leáll három hétre, és újabb karbantartás kezdődik Százhalombattán is.

A pozsonyi finomító évi 6,1 millió tonna olajat tud feldolgozni – de szintén nem dolgozik teljes gőzzel –, a szintén Mol-érdekeltség rijekai pedig évi 4,5 millió tonnát.

Máshol az áram maradt ki

Európa más országaiban sem volt az idén, illetve most sem mindenütt folyamatos az üzemanyag-termelés, de ennek kapcsán – féléves eredményeiket elemezve – a S&P arra jutott, hogy amelyik finomító viszont működött, annak nőtt a finomítói árrése. Az Essar, az Egyesült Királyság stanlowi létesítménye az első félévben 8 százalékkal 3,2 millió tonnára növelte termelését, ezen belül a dízel előállítását maximalizálta. Sikerekről számolt be a spanyolországi Repsol és a Cepsa, a portugáliai Gap, a francia TotalEnergies is az erős kereslettel jellemezhető európai piacon.

Ugyanakkor a spanyolországi bilbaói 1-es finomító egységeit július 7-én, délután közepén leállították elektromos hiba miatt. Az észak-németországi Hamburg melletti Holborn finomító négy egysége is leállt július 23-án rövid időre egy áramkimaradás miatt. A boszniai Brodban működő finomító 2019 óta áll, fejlesztések miatt.