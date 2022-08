A 79 magyarországi Lukoil-töltőállomás a hatósági ár bevezetése óta változatlanul üzemel a hatályos jogszabályoknak megfelelően – válaszolt a VG-nek a hálózat tulajdonosa és üzemeltetője, a Normbenz Magyarország Kft., ám jelezte: folyamatosan vizsgálja annak a lehetőségét, hogy szüneteltesse egyes egységek működtetését.

Az egy tranzakció során tankolható üzemanyag mennyisége már minden Lukoil-töltőállomáson maximálva van. A kisnyomású kútoszlopokon egyszerre 20 litert, a nagynyomásúakon 150 litert lehet a tankba tölteni.

Az üzemeltetés részleteiről, így az esetleges szüneteltetésről lapunk a tavaly ősztől a mostani állás szerint ez év október 1-jéig érvényes hatósági árak hatásának kapcsán kérdezte a céget. Azt is firtattuk, hogy a literenként 480 forintos hatósági árat mennyivel kellene emelni ahhoz, hogy a hálózat számára nullszaldóssá váljon az ársapkás benzin és dízel forgalmazása. Mint a Normbenz közölte,mivel azonos a belföldi beszerzési és fogyasztói ár, az összes működési költség a töltőállomásokat üzemeltető Normbenz Magyarország Kft.-t terheli. Ennek pontos kalkulációja azért problémás, mert a közműszolgáltatások ára folyamatosan emelkedik, ezért a vállalat nem tudott érdemben nyilatkozni.

Sok a flottakártyás

Lapunk arra sem kapott számszerű választ – mivel üzleti titoknak minősülő adatra kérdezett rá –, hogy mekkora a Lukoil által a kiskereskedelemben eladott üzemanyagon belül az ársapkás és a piaci áras termékek aránya. A magyarázat szerint az adat azért üzleti titok, mert a vállalat által piaci áron eladott termékek nagy része flottakártyás szerződésekhez kötődik.

Megtudtuk viszont, hogy a Lukoilnak (Normbenznek) nem hozott számottevő változást az ársapkás tankolás napokban bejelentett további korlátozása, mégpedig a vevőkörének az összetétele miatt. A Lukoil hálózatában ugyanis a benzines tranzakciók több mint 90 százaléka magánszemélyekhez köthető, így a most bevezetett intézkedések jellemzően a gázolajos tankolásokat érintették. A 7,5 tonnánál nagyobb járművek azonban a korábbiakban is piaci áron tankoltak.

Korábbi cikkünk szerint a Normbenz Kft. tavaly a többi hazai töltőállomás-hálózattal együtt még jó évet zárt: miközben 2020-ban még kissé veszteséges volt, 2021-ben a harmadával ugrott meg a nettó árbevétele, az adózott eredménye 1,8 milliárd forint lett, és egymilliárddal apadtak a hosszú lejáratú kötelezettségei.

Minden megváltozik

A hálózat egységei az eredeti orosz tulajdonossal történt egyezség alapján használják továbbra is a Lukoil nevet. A Normbenz Kft. tulajdonosa a Norm Benzinkút Kft., amelyet nyilvános adatok szerint a limassoli Nermeston Group Cyprus Ltd. ellenőriz. A Mol Nyrt. januárban bejelentette: megállapodott a Normbenzzel, hogy megvásárolja a kft. 79 töltőállomását. Ezzel az a tavaly tavaszi akvizíció folytatódna, amelyben a Molhoz tartozó Slovnaft megvette a Nermeston Group Cyprus Ltd. egészét, így a 16 Lukoil márkanéven működő szlovákiai töltőállomását is.

Ezzel kapcsolatban a Mol 2022 első féléves üzleti jelentésében a következő áll:

„A Mol csoport megvásárolta a 79 töltőállomást tulajdonló Normbenz Magyarország Kft. százszázalékos üzletrészét 2022. január 11-én azzal a céllal, hogy tovább értékesítse a PKN Orlen csoportnak. Az Európai Bizottság 2022. július 18-án jóváhagyta a lengyel Lotos Paliwa Sp. z o.o. felvásárlását a Mol által, valamint a lengyel PKN Orlen S.A. által a Normbenz Magyarország Kft. és a Mol számos eszközének felvásárlását. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tervezett felvásárlások nem vetnek fel versenyjogi aggályokat, tekintettel a vállalatok mérsékelt együttes piaci pozíciójára és a Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában jelen lévő erős versenytársakra. Az ügyleteket a szokásos fúziós eljárás keretében vizsgálták.”