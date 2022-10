Kicsit bonyolultabb a társasházak és lakásszövetkezetek áram- és gázszámlájának új szabályok szerinti elszámolása, mint az egyedi lakossági ügyfeleké, az MVM Nextnek például minden egyes gázzal fűtő társasház esetében lakásonként kell kiszámolnia a fűtésre felhasználható gáz kedvezményes mennyiségét. Az ezzel kapcsolatos számlázást érintő fejlesztés lassabban is haladt, mint az általános lakossági ügyfelek esetében, de mostanra a társaság utolérte magát, számottevő mennyiségű panaszról, érdeklődésről pedig e tárgyban nem tudta a VG-t tájékoztatni. Egy-egy példa azonban akadt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Aggódtak a lakók

Az átmeneti időszak egy kellemetlen esetéről a VG is értesült:

egy éppen átadott társasház lakói féltek, hogy mivel a képviselőjük hiába próbálta az épületüket az ingatlanfejlesztő nevéről átíratni az MVM Nextnél a társasházéra, piaci árat kell majd fizetniük az áramért és a gázért.

Azonban, mint kiderült, az átírás sikertelensége ellenére ez a veszély egyáltalán nem állt fenn. „Amikor az érintett társasház illetékese szeptember 7-én megjelent az ügyfélszolgálaton, még nem volt kész a számlázásunk, ezért munkatársunk nem tudott neki végszámlát készíteni. Viszont cégünk az ügyet befogadta, augusztus 31-i dátummal pedig rögzítette az átírási igényt, mégpedig az eredetileg közölt mérőállással. Amint ki tudjuk küldeni a végszámlát az építtetőnek, a társasház is megkapja az MVM Nexttel kötendő szerződés tervezetét” – közölték a társaságnál a VG-vel. Ennyi várakozásra sem kényszerültek volna a lakók, ha pechükre a véletlen nem úgy hozta volna, hogy ügyintézésük éppen ennek a jelentős átállásnak az idejére esik.

Be kellett nyújtani a kérelmet

Mostanra az MVM Next utolérte magát, így a nála hasonló igénnyel jelentkező társasházak ügyintézése már gördülékeny. Hamarosan indul a társasházak számlázása is, erről a társaság rövidesen részletes tájékoztatást tesz közzé. A társaság honlapján is olvasható jogszabály-módosítás szerint a társasházak és a lakásszövetkezetek lakossági fogyasztóknak minősülnek, ha a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás célú helyiségek számát. 2022. augusztus 2-től az eddig nem lakosságként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasház és lakásszövetkezet közös áramfogyasztása is lakossági fogyasztónak minősül. Ahhoz azonban, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők igénybe tudják venni a kedvezményes díjazást az áramszolgáltatásban, nyilatkozniuk kell.

Ha a nyilatkozatuk 2022. augusztus 15. után érkezett be az MVM Nexthez, akkor a kedvezmény a nyilatkozat benyújtása utáni hónap elsejétől naparányosan biztosított.

A rendelet azt is rögzíti, hogy a lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 63 645 évi megajoule (MJ), azaz legalább 1729 évi köbméter kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult. A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek szintén nyilatkozniuk kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.

Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

A rendelet szerint az egy háztartásra jutó kedvezményes, évi legalább 1729 köbméteres mennyiségen felüli többletkedvezmény az előbbi mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozandó meg.

Lesz háztartás, amely két számlát kap

A vállalat ma közleményt adott ki a számlázási helyzet kapcsán. Mint írja, az új szabályok szerinti számlák kiállítása augusztusban kezdődött, azóta csaknem 11 millió számlát küldött ki. Azok a lakossági ügyfelek, akiknek még még nem állított ki számlát, egyszerre több számlát kapnak majd, azonos fizetési határidővel. Mivel azonban az egyidejű befizetés jelentős anyagi teher lehet, az ügyfelek megtehetik, hogy december 15-ig rendezik a számlájukat, e lehetőség minden érintett ügyfélnek automatikus és kamatmentes lesz. Igényelhető a szolgáltatónál kamatmentes részletfizetés is.

A nem lakossági egyetemes szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében szeptember végéig bezárólag megtörtént a számlák kiállítása, az október 1-je utáni szabályok szerinti számlákat az informatikai fejlesztés elvégzését követően fogja az MVM Next kiküldeni – tájékoztattak a közleményben.