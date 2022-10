Kialudhat a fény a francia és az ír háztartásokban, felkészül Dél-Skandinávia

Az európai áramellátó rendszernek két gyenge pontja is van, miközben a földrész évtizedek óta a legsúlyosabb energiaválságával küzd: Franciaország és Írország.

Fotó: Getty Images

Ezt csütörtökön közzétett előzetes téli kitekintőjében az Entso-E, a 35 európai ország 39 áramhálózat-üzemeltetőjét összefogó szervezet állapította meg. Az európai áramhálózat a legnagyobb megpróbáltatásokkal előreláthatóan január–februárban szembesül, Franciaországban és az íreknél azonban már ezt megelőzően is jelentkezhetnek problémák.

A begyűjtött adatokból a szervezet szakértői azt olvasták ki, hogy több országban is nyomás alá kerülhet a rendszer,

ami azonban menedzselhető lesz a megfelelő felkészüléssel, koordinációval és intézkedésekkel.

A problémák megelőzése érdekében a hálózatüzemeltetőknek együtt kell működniük a felkészülésben.

A tanulmány szerint azonban ezen a télen új tényezők nehezítik a helyzetet:

A francia, a svéd és a finn atomerőművek elérhetőségének hosszabb vagy nagyobb kimaradása, a szén és a lignit korlátozottabb elérhetősége Lengyelországban és Németországban és az áramra megnövekvő kereslet – mert a földgáz helyett elektromos eszközökkel fűtenek.

Nem elég, hogy több országban is egyszerre jelentkezik hiány, szorosan figyelemmel kell követni a hidrológiai helyzetet is – figyelmeztetett a szervezet. Ebből a szempontból, ha a tél száraz, az kihívások elé állíthatja Norvégia és Svédország déli részét is, ahol jellemzően a vízerőművek szolgáltatják az áramot.

Az ellátási rizikókat nagyban csökkenti, ha az Európai Unió meghatározta mértékben sikerül visszafogni az áramkeresletet, azaz 10 százalékkal csökkenteni a fogyasztást és 5 százalékkal a csúcsterhelést – jósolja az Entso-E.

A földgáz nem kivehető a rendszerből, és alapvető szerepet játszik az európai áramellátás stabilitásának megőrzésében ezen a télen, sőt, ha nem hoznak újabb intézkedéseket, és nem hajtanak végre beruházásokat, a következő években is.

A szükséges minimális gázvolumen – még ha ez is az áramtermeléshez elérhető utolsó forrás – az európai gáztárolás szintjének körülbelül egyharmada a télen, ahogy a korábbi teleken is

– fogalmaz a jelentés.