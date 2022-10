Előfordulhat áramkimaradás az Európai Unióban télen az energiaválság és Oroszország Ukrajna elleni háborújának következtében – mondta az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős tagja egy keddi német lapinterjúban. Janez Lenarcic a Madsack médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztőségének (RediaktionsNetzwerk Deutschland – RND) elmondta, hogy

a koronavírus-világjárványnak az az egyik tanulsága, hogy nem akkor kell elkezdeni a válságkezelést, amikor beüt a krízis, ezért a bizottság igyekszik előre jelezni a jövőbeli válságokat.

Ebben „meglehetősen sikeresek voltunk, hiszen már a háború előtt felkészültünk a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyhelyzetekre”, amit az is jelez, hogy az EU ötmillió kálium-jodid-tablettát tudott adományozni Ukrajnának a veszélyeztetett atomerőművek környékén élő lakosság ellátására – fejtette ki a pártoktól független szlovén szakember. Arra a kérdésre, hogy szükség lehet-e az EU polgári védelmi mechanizmusának beindítására az energiaválság miatt, azt mondta, hogy ez nagyon is lehetséges, és a bizottság már dolgozik is a műveletek előkészítésén, méghozzá két lehetséges forgatókönyv alapján.

Az egyik lehetséges eset, hogy csak egy vagy néhány tagállamot érint egy kisebb esemény, például áramkimaradás.

Ekkor a társállamok a bizottság közreműködésével láthatják el a segítségre szoruló országot áramtermelő berendezésekkel, ahogyan a természeti katasztrófák esetén. A másik lehetséges eset, hogy egyszerre sok ország kerül szorult helyzetbe, és így nem marad elég erő egymás megsegítésére. Ebben az esetben a bizottság a saját vészhelyzeti készleteinek mozgósításával képes lenne kielégíteni az igényeket – fejtette ki Janez Lenarcic.

Szerinte az uniós bürokrácia nem menne a gyorsaság rovására.

Ezt mutatja, hogy 2021 végén egyszerre, ugyanazon a napon támogatták generátorokkal és üzemanyaggal a földrengéssel sújtott Horvátországot és Szlovéniát, ahol hóvihar rongálta meg az elektromos hálózatot. Voltak olyan esetek is, amikor több napon vagy héten keresztül nyújtott segítséget Brüsszel az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül, így például az idén nyáron a németországi Harz-hegységben kitört erdőtüzek elleni küzdelemhez tűzoltó repülőgépeket biztosítottak, amelyeket több százszor vetettek be a német hatóságok támogatására – mondta az uniós biztos.