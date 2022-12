Az általánosan használt napelemek jelenleg körülbelül 22 százalékos hatékonysággal működnek, azaz a beérkező napenergia ekkora részét tudják átalakítani elektromos árammá. A világ kutatóintézetei között azonban folyamatosan zajlik a verseny, hogy ennél jobb eredményt tudjanak elérni - derül ki a G7 cikkéből.

Fotó: helmholtz-berlin.de

Néhány hónappal ezelőtt a Lausanne-i Szövetségi Politechnikai Iskola egy olyan kettős felépítésű napelemet mutatott be, amelynek mutatója 31,3 százalékos, de őket is sikerült nemrég megelőznie a Berlini Helmholtz Központnak, amely a napenergia 32,5 százalékát árammá alakító cellát fejlesztett. Ezt az eredményt hitelesítette az EU napelemeket tesztelő intézete, így hivatalosan is rekordernek számít a kettős felépítésű napelemek között – közölte a berlini kutatóközpont.