Az Orosz Föderációhoz tartozó Csuvasföldön robbanás történt egy Ukrajnán át Európába tartó gázvezetéken, ma dél körül. Az Urengoj–Pomari–Uzsgorod-cső Szlovákián át szállít Európábs földgázt – számol be az Oilcapital.ru, kiemelve, hogy az Északi Áramlaton történt robbanás után éppen ez az ukrán gázhálózaton az orosz gáz fő szállítási útvonala az Európai Unióba.

Magyarország nem a felrobbant vezetéken, hanem döntően Szerbián át jut az orosz gázhoz

Három áldozatot követelt az eset

A szakportál által hivatkozott előzetes adatok szerint gázszivárgás történt, a tűz több kilométerről látható. A Mas portál szerint a szivárgás miatt ég a fő gázvezeték Kalinyino falu és Jambaktyino község között. A hőmérséklet olyan magas, hogy a lakók nem tudják megközelíteni otthonaikat. A Mas felsorolja a csuvasföldi balesetben elhunyt gázipari munkások nevét: Szergej Nyikolajev, Alekszandr Maksimov és Jurij Iljin. Ők tegnap érkeztek a gázvezetékhez Krasznoarmejszkból, a csövet ma kellett feltölteniük Kalinyino és Sumerlja falu között. A munka egy részével már 01.30-kor végeztek, ezután a Kamazban éjszakáztak, majd 13.30-kor visszatértek a munka helyszínére, hogy befejezzék a feltöltést. Amikor a három munkás halálát okozó robbanás történt, az autó sofőrje, a 36 éves Jevgenyij Dmitrijev a robbanástól hat méterre lévő autóban melegedett, így ő égési és más sérülésekkel túlélte az esetet. Ki tudott mászni a járműből, mielőtt az kigyulladt.

A robbanás egy nappal azután történt – emlékeztet az Unian hírügynökség –, hogy az Európai Unió megszavazta az Oroszországból érkező földgáz árának maximálását.

Az uniós döntésre reagálva Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkára jelezte, hogy Oroszország megfelelő intézkedéseket készít majd elő, de ez időbe telik. Peszkov a szankciókat a piaci mechanizmusba való beavatkozási kísérletnek is nevezte. Az Unian azt is írja, hogy Oroszország már októberben azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Európai Unió gázellátását, ha a tagállamok korlátozzák a gáz maximális árát. Megemlíti, hogy november 19-én hatalmas robbanás történt egy oroszországi gáztöltő állomáson, Szentpétervár közelében is. A szemtanúk akkor is nagy tűzről számoltak be Murino térségében.

Gazprom: alternatív útvonalakat vetettünk be

A ma felrobbant, 1980-as évek elején épült gázvezeték a Kurszk régióban lévő Szuja gázátadó ponton keresztezi az orosz–ukrán határt. A RIA Novosztyi azt írja, hogy a robbanás után felgyorsult a gázárak növekedése az európai tőzsdéken, megközelítették az ezer köbméterenkénti 1250 dollárt. Az európai földgázárak megugrása kétségtelenül rosszkor jött a magyarországi ellátás szempontjából is, maga a magyar gázimport azonban nem sérült. Az orosz gáz a Török Áramlat által táplált balkáni vezetéken, közvetlenül Szerbián át jut a hazai hálózatba.

Magyarország Ukrajnán keresztüli gázimportja minimális vagy nulla, esetleg lehetnek még egyes kereskedőknek piaci alapon kötött, kelet felőli behozatali szerződéseik.

Kedd délután Szerbián kívül Horvátország és Románia, sőt kis mennyiségben Ukrajna felől is érkezett az orosz szakmában kéknek nevezett szénhidrogén.

Úgy tűnik azonban, már a vezeték megjavítása előtt megoldódhat a helyzet. Az exportőr Gazprom a Reuters hírügynökséggel közölte, hogy az Európába történő szállítás teljes kapacitással folytatódik más vezetékeken.