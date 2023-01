Novemberben 159,14 millió liter járműbenzin fogyott Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jövedéki statisztikái szerint, ez egy hónap alatt 6,1 százalékos csökkenés. A gázolajeladások 3,5 százalékkal, 395,58 millió literre estek.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az utolsó ársapkás hónap volt

A csökkenés egybeesik a Világgazdaság korábbi előrejelzésével, amely azon alapult, hogy az üzemanyagimport majdnem egészének leállása, valamint a finomítói karbantartások miatt számottevően beszűkült a kínálat. A hozzáférhető mennyiség annak ellenére is kevés volt, hogy novemberben – az utolsó üzemanyagár-sapkás hónapban – még érvényben voltak azok a keresletszűkítő korlátozások, amelyek nem tették lehetővé a külföldi és a cégautósok magyarországi tankolását a literenként 480 forintban meghatározott, kedvezményes áron, ahogyan az ugyanennyibe kerülő gázolajból is csak a mezőgazdasági gépek vételezhettek. A szűk kínálat pánikvásárlásokhoz vezetett:

elfogyott minden, ami volt, a Mol adott napokon jókora forgalomnövekedésről számolt be.

A KSH máshogy számolt A NAV-tól eltérő módszertant alkalmazó Központi Statisztika Hivatal (KSH) a fentinél számottevően kedvezőbb adatot hozott nyilvánosságra. Eszerint novemberben az üzemanyag-kiskereskedelemben 27,7 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. A Világgazdaság megkérdezte a hivatalt a KSH- és a NAV-adatok közötti jókora eltérés okáról, amint megkapjuk a választ, közzétesszük. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője egyébként azt feltételezi, hogy a KSH által kimutatott forgalomnövekedés elsősorban az üzemanyagár-sapka kivezetésével összefüggő várakozások hatása lehetett.

A NAV jövedéki statisztikái szerint az egy évvel korábbi novemberi mennyiségnél benzinből hajszállal több, gázolajból 2,4 százalékkal kevesebb kelt el 2021 novemberében. Ez az összehasonlító hónap azért érdekes, mert az abban az évben töretlenül emelkedő, már a literenkénti 800 forintot ostromló árak letörésére 2021. november 15-től vezette be a kormány a 480 forintos ársapkát. Az autósok fellélegzésének hatása azonban kevéssé mozgatta meg a statisztikát abban a fél hónapban, inkább csak az előző hetek erősen átgondolt tankolásainak hatását ellensúlyozta. Erőre kaptak viszont a benzinvásárlások a következő hónapban, amit még a szomszédos országokból érkező üzemanyag-turizmus is erősített.

Az utolsó békeév után a járvány és a drágulás mozgatta a piacot

Ám hiába volt tavaly novemberben benzinhiány, a két évvel korábbinál, azaz a 2020. novemberinél így is 4,1 százalékkal több benzint adtak el a kutaknál. A szerény 2020. novemberi forgalmat az magyarázhatja, hogy abban az évben teljesedett ki a koronavírus-járvány hatása, sok helyen rendeltek el otthoni munkavégzést, és az egyéb célú autózás is csökkent. A 2020. novemberi értékesítés 7,5 százalékkal maradt el a 2019-estől. A gázolajeladások azonban 5,2 százalékkal még nőttek is, és ennek az oka is ismert: az otthonülés, a korlátok közé szorított boltba járás és a szigorú maszkviselés hónapjaiban felfutott a házhoz szállítás, a fuvarozók járműveit pedig gázolaj hajtja.

Bár a 2019 végi benzineladásokon már érződött a koronavírus-járvány megérkezése, az összesített forgalom 2011 óta tartó növekedése még arra az évre is hatott.

A szegmens utolsó békeéve 2018-ban volt, amikor a benzin- és a gázolajárak nem voltak az egekben, még nem támadott a Covid, és nem romlottak meg a magyar gazdaság működési körülményei. A NAV hivatkozott adatai szerint 2018-ban összesen 6,314 milliárd, 2019-ben pedig 6,496 milliárd liter benzin és gázolaj kelt el a hazai szabadforgalomban. Fontos, hogy miközben az elmúlt években erőteljes hatások érték a hazai üzemanyag-kiskereskedelmet, az értékesítés kilengései nem voltak számottevők, árrugalmatlan termékekről lévén szó. A jellemzően a vállalkozások által használt gázolajon nemigen lehet spórolni, hiszen az áru- és a személyszállítás nem állhat le, emellett a magasabb üzemanyagköltségek továbbháríthatók, illetve a tulajdonos állammal, önkormányzatokkal megtéríttethetők. Több gázolajat sem célszerű venni a szükségesnél csak azért, mert éppen olcsó. Bár a benzinnel a lakosság némileg takarékoskodhat, de csak kismértékben, hiszen a járművet nagyon sokan munkába járásra használják. (Pedig most éppen ismét nagyon sokba kerül az üzemanyag.) Amikor csökkent az országban tankolt benzinmennyiség, az inkább a járvány miatt elterjedt home office-szal kissé visszaeső autózás miatt történt.