A Roszatom nukleáris üzemanyagokat gyártó vállalata, a TVEL üzemében elkészült a százezredik, VVER-440-es típusú atomreaktorok számára gyártott üzemanyag-kazetta. Érdekessége – mutat rá az orosz társaság közleménye –, hogy a Moszkva melletti Elektrosztal városában működő üzemben összeszerelt 100 000-es gyári számú üzemanyagköteg a Paksi Atomerőmű megrendelésére készült.

Szankciós fenyegetés árnyékában

Az orosz társaság bejelentésének kedvezőtlen aktualitást ad, hogy az Oroszországra kivetendő tizedik uniós szankciócsomag kiterjedne a polgári célú nukleáris együttműködésre, így a fűtőelem-szállításra is. Eddig ez határozott kivétel volt, sőt, egyes kérdéses, kettős felhasználású termékek szállítására, és az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó esetekben is lehetett egyedi elbírálást kérni. A csomag megszületése februárra várható, és az orosz nukleáris energia mellett Fehéroszország ellen is bevezetnék a szigorúbb büntetőintézkedéseket. Ennek kapcsán hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyebek mellett azt mondta Brüsszelben, az uniós külügyi tanácsülés szünetében, hogy „Magyarországon a Paksi Atomerőmű a villamosenergia-termelés mintegy felét teszi ki. Az atomerőmű nélkül nem biztosított Magyarország energiaellátása”. Felidézte, hogy az új Paksi Atomerőmű építésének szerződéseit 9 éve írta alá a kormány, és hazánk energiaellátása Pask II. nélkül nem garantált.

Ezért Magyarország nem fog támogatni semmi olyan szankciós intézkedést, amely érinti a nukleáris energiát.

A nemzeti energiaellátás tekintetében nincs semmilyen kompromisszum – húzta alá. Kérte az Európai Bizottságtól, hogy ha előterjesztést hoznak, az ne érintse a nukleáris energiát. Szijjártó Péter elmondta, a bizottság álláspontja szerint akár már a hét második felében is előállhatnak a szankciós tervezettel.

Bevált technológia

A VVER-440-es blokkok a jelenleg működő, orosz technológiát használó nyomottvizes egységek közül a legrégebbiek, és az 1970-es évek óta megbízhatóan működnek. A világon jelenleg 22 darab VVER-440-es blokk üzemel, ebből 5 Oroszországban, a többi 17 európai országokban, Magyarországon, Finnországban, Csehországban, Szlovákiában, Ukrajnában, és egy blokk Örményországban. A VVER-440-es egységekkel működő atomerőművek együttes beépített teljesítménye mintegy bruttó 10,6 gigawatt, éves termelésük meghaladja a 70 terawattórát.

Több közép-európai országban a VVER-440-es blokkok adják a villamosenergia-termelés gerincét. Magyarországon a megtermelt villamos energia csaknem felét, Szlovákiában pedig a teljes termelés több mint felét biztosítják ezek az egységek. Az uniós statisztikai adatok szerint ma Magyarországon az egyik legolcsóbb a villamos energia a kontinensen. Átszámolva 9,5 eurócentet kell fizetni 1 kilowattóra energiáért (a meghatározott szintig), miközben az uniós átlag mintegy 31 eurócent.

A TVEL a VVER-440-es blokkokhoz szükséges üzemanyag egyetlen engedéllyel rendelkező szállítója. A társaságnál folyamatosan dolgoznak a VVER-440-es reaktorok üzemanyagának fejlesztésén, ennek köszönhetően növekszik az atomerőművek hatékonysága és biztonsága. A VVER-440-es blokkokhoz gyártanak megnövelt urántartalmú; az urán és a kazettákat körbevevő hűtőközeg, azaz a víz optimalizált arányát biztosító üzemanyagot, illetve harmadik generációs, valamint megnövelt vibrációállóságú üzemanyagot is.

Mi több, Oroszországban, a Kola-félszigeten üzemelő atomerőmű egyik VVER-440-es blokkját kiégett fűtőelemek újrahasznosításával készült üzemanyaggal működtetik.

Az orosz üzemanyaggal működő VVER-440-es blokkok nemcsak a klímavédelem és a szénlábnyom csökkentése miatt fontosak, hanem hozzájárulnak a villamosenergia-tarifák alacsony szinten tartásához is – hangsúlyozza a közlemény.

A vegyészettől a 3D-s nyomtatásig

A TVEL az üzemanyaggyárain kívül uránércet feldolgozó üzemekkel, urándúsítókkal, az ezt szolgáló gázcentrifugákat gyártó üzemekkel, továbbá tudományos kutató- és mérnöki tervezőintézetekkel rendelkezik. Amellett, hogy ellátja üzemanyaggal az összes oroszországi atomerőművet, a világ 15 országában található 75 energiatermelő reaktornak is szállít, mellettük kilenc ország kutatóreaktorainak és az orosz atommeghajtású flottának. Ma a világon működő energiatermelő reaktorok közül minden hatodik a TVEL üzemanyagát használja. Ezzel a Roszatom üzemanyaggyártó vállalata a világ legnagyobb dúsított uránt előállító cége is. A vállalat fejleszti a vegyészeti, kohászati eljárásokat, az energiatárolási technológiát, a 3D-nyomtatást, a digitális megoldásokat, valamint aktív a nukleáris létesítmények leszerelése terén is. Hozzá tartoznak a Roszatom additív technológiát (3D-nyomtatás) és az energiatárolást fejlesztő integrált vállalatai is.